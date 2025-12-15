Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО «РВБ») стала полноправным владельцем парфюмерной сети «Рив Гош». Официально сделка была закреплена 15 декабря, и теперь «РВБ» принадлежат 100% ключевых юридических лиц сети, передает «Интерфакс».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Этот шаг не стал неожиданностью — еще осенью компании объявили о стратегическом партнерстве, подключив сотни магазинов «Рив Гош» к сервису выдачи заказов Wildberries и выделив ей отдельный раздел в своем каталоге.

По словам представителей «РВБ», конечная цель — создание мощного омниканального ритейлера, который объединит онлайн-платформу с обширной физической сетью из 250 магазинов. Это позволит Wildberries резко расширить ассортимент премиальной косметики на своей виртуальной витрине.

Финансовые показатели «Рив Гош» в последнее время были негативными: по итогам 2024 года выручка сети сократилась на 6% в годовом выражении, а чистый убыток вырос почти в три раза. По оценкам экспертов, общая стоимость бизнеса составляет от 5 до 6 млрд руб., что лишь незначительно превышает объем долговых обязательств компании по состоянию на конец 2024 года.

«Рив Гош» — одна из старейших и самых узнаваемых парфюмерных сетей России, которая была основана еще в 1995 году предпринимателями Павлом и Ларисой Карабань (на тот момент — супругами). На протяжении долгого времени ее оператор — компания «Аромалюкс» — полностью принадлежала кипрскому холдингу Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году контрольный пакет акций (51%) этой компании принадлежал Инне Мейер — супруге Августа Мейера, который в прошлом был совладельцем известной, но затем обанкротившейся ИТ-сети «Юлмарт».