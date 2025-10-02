Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила в залог всю долю в операционной структуре парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратил внимание «Интерфакс». Договор действует с 23 сентября этого года.

Одновременно маркетплейс оформил залог на 100% ООО «Ароматех», дочерней структуры «Аромалюкса». Владельцем обеих компаний выступает кипрская Rive Gauche Group Ltd.

Сделка состоялась через три дня после анонса стратегического сотрудничества двух компаний 26 сентября. Тогда 252 магазина «Рив Гош» подключились к сервису самовывоза товаров маркетплейса, а ретейлер открыл отдельную витрину в каталоге Wildberries.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что РВБ может приобрести весь бизнес парфюмерной сети. Участники ретейл-рынка утверждали изданию, что договоренность уже достигнута.

До этого интерес к покупке «Рив Гош» проявляли структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако источник газеты на рынке отметил, что предложение ООО «РВБ» по условиям оказалось более интересным.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость актива в 5–6 млрд руб. Сеть насчитывает свыше 250 точек продаж в 88 российских городах, однако в течение последних двух лет работает с убытками.