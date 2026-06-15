Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о дебютном выпуске биржевых облигаций объемом до 10 млрд руб. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение продуктового портфеля и укрепление позиций на российском облачном рынке, сообщили «Инку» в пресс-службе компании.

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Сбор заявок инвесторов запланирован на 30 июня. Срок обращения облигаций составит два года, а купонные выплаты будут перечисляться ежемесячно.

В компании отмечают, что привлечение средств связано с ростом бизнеса. По итогам 2025 года выручка Cloud.ru увеличилась на 50% и достигла 76,5 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 71%, до 58 млрд руб. При этом отношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло всего 0,1х.

«Мы видим устойчивый рост спроса на наши сервисы, в том числе для работы с ИИ, со стороны ИТ, ретейла, промышленности и финансового сектора. Выпуск облигаций — логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке», — пояснил такой шаг исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Для российского ИТ-сектора выпуск облигаций уже перестает быть экзотикой. Например, облачный провайдер Selectel уже провел несколько размещений на Московской бирже объемом от 3 до 4 млрд руб., а в отдельных выпусках даже пришлось увеличить объем размещения. Деньги также шли на развитие инфраструктуры.

Облигации также используют другие технологические компании. Так, в конце 2024 года «Группа Позитив» (Positive Technologies) разместила выпуск на 4,8 млрд руб., а в 2025 году привлекла еще 10 млрд руб. через биржевые облигации.

Что это значит для бизнеса

Выпуск облигаций показывает, что российские технологические компании все активнее используют долговой рынок для финансирования роста. Раньше этот инструмент ассоциировался в основном с банками, промышленными холдингами и девелоперами, однако в последние годы к нему все чаще обращаются ИТ-компании.

Для бизнеса такой подход позволяет привлекать средства на масштабирование без продажи доли компании. В случае Cloud.ru речь идет о расширении продуктового портфеля и дальнейшем развитии сервисов для работы с искусственным интеллектом.

Чем облигации отличаются от акций

Если компания выпускает акции, инвестор становится совладельцем бизнеса и может заработать на росте стоимости бумаг или дивидендах. Облигация больше похожа на заем. Инвестор дает компании деньги на определенный срок, а компания обязуется вернуть их с процентами. Поэтому облигации обычно считаются более предсказуемым инструментом, чем акции, хотя тоже несут риски. Для самой компании выпуск облигаций часто оказывается альтернативой банковскому кредиту, особенно если бизнес быстро растет и нуждается в дополнительных средствах для масштабирования.

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