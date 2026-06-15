Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о дебютном выпуске биржевых облигаций объемом до 10 млрд руб. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение продуктового портфеля и укрепление позиций на российском облачном рынке, сообщили «Инку» в пресс-службе компании.
Сбор заявок инвесторов запланирован на 30 июня. Срок обращения облигаций составит два года, а купонные выплаты будут перечисляться ежемесячно.
В компании отмечают, что привлечение средств связано с ростом бизнеса. По итогам 2025 года выручка Cloud.ru увеличилась на 50% и достигла 76,5 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 71%, до 58 млрд руб. При этом отношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло всего 0,1х.
«Мы видим устойчивый рост спроса на наши сервисы, в том числе для работы с ИИ, со стороны ИТ, ретейла, промышленности и финансового сектора. Выпуск облигаций — логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке», — пояснил такой шаг исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.
Для российского ИТ-сектора выпуск облигаций уже перестает быть экзотикой. Например, облачный провайдер Selectel уже провел несколько размещений на Московской бирже объемом от 3 до 4 млрд руб., а в отдельных выпусках даже пришлось увеличить объем размещения. Деньги также шли на развитие инфраструктуры.
Облигации также используют другие технологические компании. Так, в конце 2024 года «Группа Позитив» (Positive Technologies) разместила выпуск на 4,8 млрд руб., а в 2025 году привлекла еще 10 млрд руб. через биржевые облигации.
Выпуск облигаций показывает, что российские технологические компании все активнее используют долговой рынок для финансирования роста. Раньше этот инструмент ассоциировался в основном с банками, промышленными холдингами и девелоперами, однако в последние годы к нему все чаще обращаются ИТ-компании.
Для бизнеса такой подход позволяет привлекать средства на масштабирование без продажи доли компании. В случае Cloud.ru речь идет о расширении продуктового портфеля и дальнейшем развитии сервисов для работы с искусственным интеллектом.
Если компания выпускает акции, инвестор становится совладельцем бизнеса и может заработать на росте стоимости бумаг или дивидендах. Облигация больше похожа на заем. Инвестор дает компании деньги на определенный срок, а компания обязуется вернуть их с процентами. Поэтому облигации обычно считаются более предсказуемым инструментом, чем акции, хотя тоже несут риски. Для самой компании выпуск облигаций часто оказывается альтернативой банковскому кредиту, особенно если бизнес быстро растет и нуждается в дополнительных средствах для масштабирования.
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