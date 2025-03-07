Новое исследование подчеркивает потенциальный прорыв для кардиометаболического здоровья: потребление свежего манго. Оно предполагает, что употребление двух порций манго в день, примерно 100 калорий, может снизить уровень инсулина и улучшить чувствительность к нему у взрослых с избыточным весом или ожирением с хроническим слабовыраженным воспалением. Эти результаты подчеркивают, как простые диетические решения могут помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2-го типа, который тесно связан со здоровьем сердца.

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Исследование проводилось в Иллинойском технологическом институте, в нем приняли участие 48 взрослых в возрасте от 20 до 60 лет. Исследователи сравнили влияние потребления свежего манго с контрольной пищей с такой же калорийностью, итальянским льдом (подслащенный замороженный десерт, похожий на сорбет), на воспаление и чувствительность к инсулину.

Результаты показали, что участники, употреблявшие манго, испытали значительное снижение резистентности к инсулину, что было измерено с помощью оценки гомеостатической модели резистентности к инсулину (HOMA-IR). Кроме того, функция бета-клеток, отражающая способность поджелудочной железы вырабатывать и выделять инсулин, значительно улучшилась, о чем свидетельствует индекс диспозиции (DI), ключевой маркер способности организма регулировать уровень сахара в крови.

Через четыре недели у участников группы манго также наблюдалось значительное снижение концентрации инсулина в ответ на пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПГТТ) по сравнению с началом исследования, тогда как в контрольной группе никаких изменений не наблюдалось.

«Управление уровнем глюкозы в крови — это не просто мониторинг уровня сахара в крови, это улучшение чувствительности к инсулину, — говорит Индика Эдирисингхе, доктор философии, профессор кафедры пищевых наук и питания. — Наше исследование показывает, что добавление свежего манго в рацион может быть простым и приятным способом для людей с избыточным весом или ожирением поддержать лучшую функцию инсулина и снизить риск диабета 2-го типа».

Несмотря на употребление сопоставимых по калорийности продуктов, состав тела в группе манго оставался стабильным, тогда как в контрольной группе наблюдалось небольшое, но значимое увеличение веса. Дополнительные результаты исследования показали, что маркеры воспаления (ИЛ-6, ФНОα, hs-СРБ) и уровни глюкозы существенно не отличались между двумя группами в конце исследования, что делает манго полезной для сердца заменой сопоставимых по калорийности сладких угощений. Также не было различий между вмешательствами в общий холестерин натощак, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП или триглицериды.

«Улучшение чувствительности к инсулину в группе, употреблявшей манго, без изменения массы тела, заслуживает внимания, что опровергает заблуждения о естественном содержании сахара в манго и его влиянии на ожирение и диабет», — говорит Эдирисингхе.

По ее словам, эти результаты подтверждают предыдущие исследования, показывающие, что употребление манго не приводит к увеличению веса, и хотя точный механизм пока неизвестен, роль улучшенного антиоксидантного статуса от потребления манго может быть опосредующим фактором в контроле уровня глюкозы в крови.

Они также подтверждают важность свежих фруктов, особенно манго, как части здорового для сердца образа жизни и пищевых привычек, способствующих контролю уровня сахара в крови, контролю веса и общему благополучию.

Критерии включения в исследование было наличие индекса массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2, высокочувствительного С-реактивного белка более 1,0 и менее 10,0 нг/л и уровня сахара в крови натощак более 100 мг/дл и менее 126 мг/дл. Лица, принимающие поливитамины или полифенольные добавки, статины, придерживающиеся веганской диеты или имеющие заболевания, связанные с метаболическим синдромом, были исключены.

Предоставленные манго представляли собой комбинацию сортов Кент (126,9 г/порция) и Кейтт (38,1 г/порция), и за пределами вмешательства или контрольной пищи участникам было поручено придерживаться своей обычной диеты и образа жизни. Тесты исследования (например, состав тела) и отбор пищи проводились 5 раз в течение всего исследования, и участники должны были вести трехдневные записи о еде для контроля соблюдения.

Сильной стороной этого исследования был его дизайн: 4-недельный рандомизированный, плацебо-контролируемый, односторонний, параллельный дизайн, проведенный в условиях свободного проживания, наряду с оценками как голодных, так и постпрандиальных гликемических реакций.

Такой подход позволил провести комплексную оценку чувствительности печени и периферической ткани к инсулину. Ограничения исследования включали: согласование сроков исследования с пандемией Covid-19, что могло повлиять на данные о воспалении и интерпретацию результатов; и отсутствие измерения метаболитов манго.

Но не только манго может помочь справится с профилактикой данного заболевания. Ранее исследования Университета Южной Дании (SDU) показали, что морковь может повысить способность организма регулировать уровень сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий. Это может быть полезно для лечения людей с диабетом 2-го типа.