Новое исследование показало, что употребление еды из пластиковых контейнеров может значительно увеличить риск застойной сердечной недостаточности. Ученые подозревают, что им удалось выяснить причину: изменения в биоме кишечника вызывают воспаление, которое повреждает кровеносную систему.

Исследование китайских ученых дополняет растущие доказательства рисков, связанных с употреблением в пищу пластика, и основывается на предыдущих доказательствах, связывающих пластиковые химикаты с сердечными заболеваниями.

Авторы использовали двухэтапный подход. Они изучили частоту, с которой более 3 тыс. человек в Китае ели из пластиковых контейнеров, и были ли у них заболевания сердца. Затем они подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов в воде, которую кипятили и выливали в контейнеры, чтобы извлечь химикаты.

«Данные показали, что высокочастотное воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском застойной сердечной недостаточности», — пишут авторы. Пластик может содержать любой из примерно 20 тыс. химикатов, и многие из них, такие как BPA, фталаты и PFAs, представляют опасность для здоровья.

Химикаты часто встречаются в пищевых продуктах и ​​их упаковке и связаны с целым рядом проблем: от рака до репродуктивного вреда. Хотя в новой статье исследователи не проверяли, какие именно химические вещества выщелачиваются из пластика, они отметили связь между распространенными пластиковыми соединениями и болезнями сердца, а также ранее имевшуюся связь между биомом кишечника и болезнями сердца.

Ученые заливали контейнеры кипятком на одну, пять или 15 минут, поскольку пластиковые химикаты выщелачиваются гораздо быстрее, когда в контейнеры помещается горячее содержимое. Затем авторы давали крысам пить воду, загрязненную фильтратом, в течение нескольких месяцев, а позже проанализировали биом кишечника и метаболиты в кале. Были обнаружены заметные изменения.

«Это показало, что употребление этих фильтратов изменило микросреду кишечника, повлияло на состав кишечной микробиоты и изменило метаболиты кишечной микробиоты, особенно те, которые связаны с воспалением и окислительным стрессом», — отмечают авторы.

Они также проверили ткань сердечной мышцы крыс и обнаружили, что она была повреждена. Исследование не обнаружило статистической разницы в изменениях и повреждениях среди крыс, которые были подвергнуты воздействию воды, контактировавшей с пластиком в течение одной минуты, по сравнению с пятью или пятнадцатью.

Исследование не дает рекомендаций о том, как потребители могут защитить себя. Но защитники общественного здоровья говорят, что следует избегать разогрева в микроволновке или добавления горячей пищи в пластиковые контейнеры дома, а также приготовления чего-либо в пластике. Замена пластиковой посуды или упаковки дома на стеклянные, деревянные или из нержавеющей стали также будет полезна. Труднее избегать пластика, когда берешь еду на вынос, но ее можно переложить еду в стеклянную упаковку по приходу домой.

Ранее исследование ученых из Портлендского государственного университета (PSU) показало, что мелкие частицы, которые отделяются от одежды, упаковки и других пластиковых предметов, все чаще попадают в рыбу, которую потребляют люди. Исследователи призывают к изменению политики и инновационным решениям по фильтрации для решения этой широко распространенной проблемы.