Новости

Обнаружилось, что еда из пластиковых контейнеров увеличивает риск сердечной недостаточности

Новое исследование показало, что употребление еды из пластиковых контейнеров может значительно увеличить риск застойной сердечной недостаточности. Ученые подозревают, что им удалось выяснить причину: изменения в биоме кишечника вызывают воспаление, которое повреждает кровеносную систему.

Исследование китайских ученых дополняет растущие доказательства рисков, связанных с употреблением в пищу пластика, и основывается на предыдущих доказательствах, связывающих пластиковые химикаты с сердечными заболеваниями.

Авторы использовали двухэтапный подход. Они изучили частоту, с которой более 3 тыс. человек в Китае ели из пластиковых контейнеров, и были ли у них заболевания сердца. Затем они подвергли крыс воздействию пластиковых химикатов в воде, которую кипятили и выливали в контейнеры, чтобы извлечь химикаты.

«Данные показали, что высокочастотное воздействие пластика в значительной степени связано с повышенным риском застойной сердечной недостаточности», — пишут авторы. Пластик может содержать любой из примерно 20 тыс. химикатов, и многие из них, такие как BPA, фталаты и PFAs, представляют опасность для здоровья.

Химикаты часто встречаются в пищевых продуктах и ​​их упаковке и связаны с целым рядом проблем: от рака до репродуктивного вреда. Хотя в новой статье исследователи не проверяли, какие именно химические вещества выщелачиваются из пластика, они отметили связь между распространенными пластиковыми соединениями и болезнями сердца, а также ранее имевшуюся связь между биомом кишечника и болезнями сердца.

Ученые заливали контейнеры кипятком на одну, пять или 15 минут, поскольку пластиковые химикаты выщелачиваются гораздо быстрее, когда в контейнеры помещается горячее содержимое. Затем авторы давали крысам пить воду, загрязненную фильтратом, в течение нескольких месяцев, а позже проанализировали биом кишечника и метаболиты в кале. Были обнаружены заметные изменения.

«Это показало, что употребление этих фильтратов изменило микросреду кишечника, повлияло на состав кишечной микробиоты и изменило метаболиты кишечной микробиоты, особенно те, которые связаны с воспалением и окислительным стрессом», — отмечают авторы.

Они также проверили ткань сердечной мышцы крыс и обнаружили, что она была повреждена. Исследование не обнаружило статистической разницы в изменениях и повреждениях среди крыс, которые были подвергнуты воздействию воды, контактировавшей с пластиком в течение одной минуты, по сравнению с пятью или пятнадцатью.

Исследование не дает рекомендаций о том, как потребители могут защитить себя. Но защитники общественного здоровья говорят, что следует избегать разогрева в микроволновке или добавления горячей пищи в пластиковые контейнеры дома, а также приготовления чего-либо в пластике. Замена пластиковой посуды или упаковки дома на стеклянные, деревянные или из нержавеющей стали также будет полезна. Труднее избегать пластика, когда берешь еду на вынос, но ее можно переложить еду в стеклянную упаковку по приходу домой.

Ранее исследование ученых из Портлендского государственного университета (PSU) показало, что мелкие частицы, которые отделяются от одежды, упаковки и других пластиковых предметов, все чаще попадают в рыбу, которую потребляют люди. Исследователи призывают к изменению политики и инновационным решениям по фильтрации для решения этой широко распространенной проблемы.

Темы
диета доставка еды еда контейнер питание пластик пластиковое загрязнение сердечно-сосудистые заболевания