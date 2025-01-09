Новое исследование ученых из Портлендского государственного университета (PSU) показало, что мелкие частицы, которые отделяются от одежды, упаковки и других пластиковых предметов, все чаще попадают в рыбу, которую потребляют люди. Исследователи призывают к изменению политики и инновационным решениям по фильтрации для решения этой широко распространенной проблемы.

Исследование, проведенное в лаборатории прикладной прибрежной экологии ПГУ под руководством профессора экологии и менеджмента Элизы Гранек, основывается на результатах предыдущих исследований. В них изучалось присутствие микропластика в двустворчатых моллюсках, таких как тихоокеанские устрицы и бритвенные моллюски. В новом исследовании внимание акцентируется на широко употребляемых в пищу рыбах и ракообразных.

Проект возглавила Саммер Трейлор, получившая степень магистра в области экологического менеджмента в 2022 году. Команда стремилась устранить пробелы в знаниях о загрязнении микропластиком рыб и моллюсков Орегона. Они также изучали различия между трофическими уровнями — категориями, определяющими положение рыбы в пищевой цепи, — и то, как микропластик в конечном итоге попадает к потребителям.

Команда провела количественную оценку антропогенных частиц — материалов, произведенных или измененных человеком. Они были обнаружены в съедобных тканях шести видов рыб, имеющих экономическое или культурное значение в Орегоне: черной камбалы, лингкода, чавычи, тихоокеанской сельди, тихоокеанской миноги и розовой креветки.

Исследователи сравнили концентрацию частиц на разных трофических уровнях и выяснили, влияет ли их положение в пищевой сети на то, чем и в каком количестве загрязнены их съедобные ткани, а также есть ли различия в образцах, полученных непосредственно с исследовательских рыболовных судов, и образцах, полученных из супермаркетов и от продавцов морепродуктов.

Сюзанна Брандер, экотоксиколог и доцент Колледжа сельскохозяйственных наук Орегонского государственного университета, помогла проанализировать и проверить в своей лаборатории подвыборку подозрительного пластика. Исследование выявило 1,8 тыс. предполагаемых частиц в 180 из 182 отдельных образцов. Наиболее многочисленными были волокна, за ними следовали фрагменты и пленки.

Среди всех видов, участвовавших в исследовании, наибольшая концентрация частиц в съедобных тканях была обнаружена у розовых креветок, которые питаются фильтрами прямо под поверхностью воды. Самая низкая концентрация была у чавычи, за ней следуют черная камбала и лингкод.

«Мы обнаружили, что мелкие организмы, у которых мы брали пробы, похоже, проглатывают больше антропогенных, непитательных частиц, — говорит Гранек. — Креветки и мелкие рыбы, такие как сельдь, питаются более мелкими продуктами, такими как зоопланктон».

Она также отметила, что другие исследования обнаружили высокую концентрацию пластика в местах скопления зоопланктона. Эти антропогенные частицы могут напоминать зоопланктон и таким образом попадать в организм животных, которые питаются зоопланктоном.

Хотя группа исследователей считала, что в процессе переработки рыбы от места вылова до потребителя в нее будут попадать дополнительные загрязняющие вещества из пластиковой упаковки, предназначенной для сохранения морепродуктов, это оказалось не совсем верно для всех видов.

Исследователи промыли рыбное филе и креветки, повторив то, что большинство людей делают дома перед приготовлением. Но результаты исследования свидетельствуют о широком распространении частиц в съедобных тканях морских и пресноводных видов Орегона.

«Очень важно, что микроволокна, по-видимому, перемещаются из кишечника в другие ткани, такие как мышцы, — сказала Брандер. — Это имеет широкие последствия для других организмов, в том числе и для человека».

По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований для понимания механизмов перемещения частиц в мышечную ткань, которой питается человек, а также принятия политических мер по регулированию антропогенных частиц.

Трейлор сейчас работает в качестве офицера корпуса NOAA, помогая собирать исходные данные о микропластике в Мексиканском заливе для дальнейшего расширения знаний и понимания общественности. Она отмечает, что проект позволил получить важнейшие исходные данные для заинтересованных сторон, занимающихся рыболовством на Западном побережье, и показал, как много еще неизвестно о микропластике.

При этом авторы не призывают людей держаться подальше от морепродуктов, потому что микропластик есть везде: в бутилированной воде, пиве, меде, говядине, курице, вегетарианских гамбургерах и тофу.

«Если мы используем и выбрасываем продукты, которые выделяют микропластик, то этот микропластик попадает в окружающую среду и поглощается тем, что мы едим, — говорит Гранек. — То, что мы выбрасываем в окружающую среду, в итоге возвращается в наши тарелки».

«Мы продолжаем работу по изучению влияния антропогенных частиц на животных, но мы также переходим к экспериментальной работе по проверке эффективных решений по снижению количества микропластика, попадающего в морские экосистемы», — добавила она.

Уже давно известен факт, что микропластик приносит много вреда окружающей среде и ее обитателям. По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), из-за него крошечные синтетические частицы, которые содержатся в воздухе, пище и воде, могут стать причиной бесплодия, рака толстой кишки и нарушения функции легких.