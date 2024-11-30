Асбест, который активно применялся в течение всего XX века, оказался канцерогеном. Его использовали при производстве строительных материалов, тормозных колодок и даже искусственного снега на съемочных площадках, включая «Волшебник страны Оз» и «Белое Рождество».

В 1960-х годах ученые обнаружили связь между воздействием асбеста и мезотелиомой — неизлечимым видом рака, который в первую очередь поражает легкие, но также может затрагивать брюшную полость и сердце. После этого открытия использование асбеста было в Великобритании запретили, но только в 1999 году.

Воздействие асбеста стало причиной 80% всех случаев мезотелиомы. Ее развитие является сложным и длительным процессом, продолжающимся около 30-50 лет. В XXI веке некоторые женщины подают в суд на косметические компании за мезотелиому, возникшую в результате воздействия асбеста.

С геологической точки зрения асбест — это целая группа минералов, но известно, что существует шесть волокнистых асбестовых минералов, которые вызывают мезотелиому: хризотил (белый), амозит (коричневый), крокидолит (синий), антофиллит, волокнистый тремолит и волокнистый актинолит.

При наблюдении в микроскоп эти асбестовые минералы представляют собой пучки волокон, называемые волокнистым асбестом. Они похожи на веревку, и также как веревка, асбестовый пучок может изнашиваться и распадаться на более мелкие волокна. Если он распадается на более мелкие, микроскопические волокна, например, во время демонтажных работ, они могут превратиться в частицы пыли, которые легко вдыхаются.

Попав в легкие, они попадают в мезотелий — тканевую оболочку, выстилающую легкие, брюшную полость и сердце. Как только это произойдет, волокна асбеста могут оставаться там десятилетиями, вызывая микроскопические царапины. Организм распознает их как инородное тело. Чтобы залечить повреждение, иммунные клетки направляются в эту область, пытаясь разрушить волокна асбеста. Однако они устойчивы к иммунной атаке, а химикаты, вырабатываемые иммунными клетками для расщепления волокон асбеста, атакуют мезотелий, вызывая мезотелиому.

Нет никаких данных о преднамеренном использовании асбеста в косметике, однако существует риск небольшого содержания асбеста в тальковых минералах. От теней для век до румян и пудры для лица, тальк является распространенным ингредиентом в макияже. Он включен в косметические формулы, поскольку является влагопоглощающим антислеживающим агентом, что облегчает нанесение продуктов.

В 2024 году в рамках расследования BBC были проведены тесты на восьми образцах косметики, которые находятся в свободной продаже и содержат тальк. Для этого использовалась просвечивающая электронная микроскопия — метод визуализации, который позволяет увидеть мельчайшие структуры вещества. В результате исследования в двух образцах были найдены следы асбеста.

Тальк — это твердый минерал, который добывают из земли и измельчают для получения привычного нам талька. Микроскопический вид волокон талька и асбеста отличается, но у них есть другие общие характеристики. Они оба образовались в схожих геологических условиях и классифицируются как силикатные минералы, состоящие из одних и тех же химических элементов: кремния, магния, железа, кислорода и водорода.

По состоянию на 2022 год добывается 7,3 млн тонн талька в год. Однако тальковая промышленность сопротивляется регулированию, добровольно внедряя метод рентгеновской дифракции для определения содержания асбеста, который имеет ограниченные возможности обнаружения.

Вероятно, что в некоторых косметических продуктах, содержащих тальк, осталось незамеченным загрязнение асбестовыми волокнами. Поэтому использование косметики на основе талька может быть опасным, а информации для потребителей сейчас недостаточно.

Косметические порошки часто наносятся на лицо, из-за чего возрастает вероятность вдыхания находящихся в воздухе частиц. Если эти частицы окажутся асбестовыми волокнами, вероятно, образуется мезотелиома. Если применение косметики с тальком несет для потребителей такой же риск, как и курение, то люди должны быть проинформированы о возможных опасностях.

Ранее базирующееся в Хельсинки Европейское химическое агентство (ECHA) проверило почти 4,5 тыс. косметических продуктов в 13 европейских странах и обнаружило, что 6% продукции — или 285 продуктов — содержат вещества, запрещенные из-за их пагубного влияния на здоровье.