В 2025 году рост российского рынка франчайзинга резко замедлился, однако продуктовые сети продолжили расширять партнерскую розницу. За первые четыре месяца 2026-го число их магазинов, работающих по франшизе, увеличилось на 1,8 тыс., до 18,6 тыс.

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По данным Franshiza.ru, в 2025 году оборот всего рынка увеличился лишь на 2,5%, до 3,81 трлн руб., тогда как годом ранее рост достигал 17%. В продуктовой рознице динамика оказалась заметно активнее: по оценке INFOLine, число магазинов, работающих по франшизе, выросло с 16,8 тыс. по итогам 2025 года до 18,6 тыс. к концу апреля 2026-го.

Прирост складывается не только из открытий с нуля. Значительную его часть обеспечивают ребрендинг и обновление уже работающих несетевых магазинов и небольших локальных сетей, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для крупных ретейлеров это способ быстрее наращивать присутствие, а для предпринимателей — перейти под известный бренд и получить уже выстроенную модель работы.

Одновременно растет число небольших магазинов. По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), за год количество точек площадью 100–200 кв. м увеличилось примерно на 15%. Интерес к компактному формату в ассоциации объясняют меньшей площадью и более низкими первоначальными вложениями по сравнению с крупными супермаркетами. Поддерживает его и регулярный спрос: до 34% покупателей заходят в магазины у дома несколько раз в неделю.

В продуктовом франчайзинге используются две базовые модели — прямая и обратная. При прямой предприниматель получает право работать под брендом сети и по ее стандартам, но закупки, запасы, ассортимент, ценообразование и другие коммерческие процессы во многом организует самостоятельно. При обратной модели значительную часть этих функций берет на себя ретейлер: он может обеспечивать поставки, определять ассортимент и цены, а также предоставлять партнеру необходимые ИТ-системы.

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По обратной модели работает, например, «Пятерочка»: товар для заполнения полок предоставляет сеть, а предприниматель отвечает за ежедневное управление магазином. Роялти по такой схеме нет, доход франчайзи складывается из агентского вознаграждения, средний размер которого составляет около 21% товарооборота точки. Сейчас партнерская сеть насчитывает 769 магазинов и около 150 франчайзи. В первом полугодии 2026 года партнеры открыли 88 точек — на 11% больше год к году, а совокупный среднемесячный товарооборот всей франчайзинговой сети вырос почти на 30%.

Обратная модель не превращает магазин в пассивную инвестицию: франчайзи по-прежнему отвечает за персонал, аренду, коммунальные платежи, налоги, другие операционные расходы и соблюдение стандартов сети. По данным «Пятерочки», первоначальные вложения начинаются от 20 млн руб., причем конкретная сумма зависит от города, площади и состояния помещения. Паушальный взнос составляет 500 тыс. руб., а заявленный ориентир по сроку окупаемости — от 36 месяцев.

Франчайзинг помогает крупным сетям быстрее осваивать новые регионы, опираясь на знание местного рынка со стороны партнеров — от подходящих помещений до спроса и кадровой ситуации. В 2025 году «Пятерочка» запустила партнерскую модель еще в 12 субъектах России. Действующим франчайзи сеть предлагает обучение, специальные условия на приобретение оборудования и поддержку при открытии следующих магазинов.

При этом новых франшиз становится меньше. К началу 2026 года в России насчитывалось около 4 тыс. франчайзинговых проектов, но за весь 2025 год на рынок вышло менее 200 новых концепций — против примерно 500 годом ранее. Эксперты объясняют спад дорогими кредитами, изменением налоговой нагрузки и более осторожным отношением предпринимателей к инвестициям.

В ближайшее время продуктовый франчайзинг, вероятно, будет расти не столько за счет новых концепций, сколько благодаря расширению уже работающих сетей и партнерам, открывающим по несколько магазинов. Такой сценарий может ускорить консолидацию независимой продуктовой розницы: одиночные точки и небольшие локальные сети будут чаще переходить под крупные бренды.

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