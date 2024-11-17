Почти 20-ти лет американская образовательная компания Chegg была надежным помощником для студентов, предлагая подписчикам аренду учебников, ответы на вопросы по различным темам и даже онлайн-репетиторство за небольшую плату. Однако растущая популярность приложений на базе ИИ заставила многих пользователей Chegg отдать предпочтение чат-ботам, поскольку большинство из них бесплатные.

На этой неделе Chegg объявила о потерях в размере $212,6 млн за третий квартал. Это произошло из-за снижения числа подписчиков почти на полмиллиона, которых теперь насчитывается 3,8 млн. В 2022 году 5,3 млн платили около $20 в месяц за премиум-подписку. Спад в бизнесе привел к убыткам в $830 млн за три года, а рыночная капитализация компании упала с $14,5 млрд в 2021 году до менее $160 млн. В июне Chegg сократила 319 сотрудников, а на этой неделе сообщила об увольнении еще 441 работника, чтобы сэкономить от до $60 млн.

Причиной проблем Chegg стало то, что приложения на основе ИИ теперь предлагают похожие услуги для студентов почти бесплатно. Ранее компания нанимала небольшое количество сотрудников для исследования тем, подготовки ответов на часто задаваемые вопросы в классе или на экзаменах, а также ответов на конкретные запросы подписчиков, которые затем хранились в ее базе данных. Сейчас все более совершенные чат-боты способны сами эффективно предоставлять аналогичные ответы в режиме реального времени.

Ситуация усугубляется тем, что многие технологические гиганты усиливают свои AI-продукты, используя информацию из СМИ, онлайн-ресурсов и данных частных компаний, таких как Chegg, для ответов на запросы пользователей. Однако многие из этих приложений не указывают источники, лишая компании посещений их сайтов.

Генеральный директор Chegg Натан Шульц отметил, что таким образом создается выгода для разработчиков ИИ, но компаниям, чья информация добывается без их ведома и вознаграждения, это невыгодно. Он также выделил недавно представленную поисковую систему Google AI Overviews (AIO), которая создает краткую сводку информации по темам запросов и размещает ее над обычным списком ссылок на сайты.

«Скорость и масштаб внедрения AIO от Google, а также рост популярности генеративного ИИ среди студентов негативно влияют на нашу отрасль и бизнес», — отметил Шульц. Он считает, что распространение AIO будет только увеличиваться, и Google, стремясь сохранить свою долю рынка, попытается вытеснить такие сайты, как Chegg.

Стартап, основанный в 2000 году тремя студентами Университета штата Айова, как доска взаимопомощи, нашел успешное направление. Они начали предоставлять аренду учебников, включая цифровые ресурсы, добавили онлайн-репетиторов и справочные материалы для студентов. Это способствовало росту компании, особенно во время пандемии, когда количество подписчиков увеличилось с 2,3 млн в 2019 году до 5,3 млн в 2022 году. После появления бесплатных онлайн-ботов с искусственным интеллектом ситуация резко изменилась.

Одним из вариантов вернуть свою успешную позицию, предоставить подписчикам технологии AI-чат-ботов. Изначально руководство Chegg не поддерживало идеи сотрудников об инвестициях в AI и автоматизацию. Однако, когда бизнес стал снижаться, компания решила сосредоточиться на разработке ИИ. После того как партнерство с OpenAI не привело к ожидаемым результатам, Chegg начала сотрудничать с Scale AI для создания чат-бота, похожего на ChatGPT, который в настоящее время находится на стадии тестирования.

Новое приложение Chegg может предоставлять ответы на домашние задания по более низкой цене, чем человек, и при этом продолжает обучать свою модель ИИ. Однако неясно, сможет ли компания быстро внедрить и масштабировать эти инструменты, чтобы удержать текущих подписчиков и привлечь тех, кто использует бесплатные чат-боты. Нельзя угодить всем, но Chegg стремится сделать так, чтобы студенты чувствовали, что они могут получить больше от услуг компании, чем от бесплатных онлайн-ботов.

До сих пор лишь пользователи социальной сети X с платной подпиской могли пользоваться чат-ботом Grok, созданным другой компанией Илона Маска — xAI. Теперь платформа готовится открыть доступ к чат-боту для всех.