Новости

Общепит может лишиться льготы по НДС, если не поднимет зарплаты

Рестораны и кафе могут лишиться льготы по НДС в 2027 году, если уже в этом сезоне не подтянут зарплаты до рыночного уровня. О возврате жесткого квалификационного фильтра после временного моратория предупредила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Square/Unsplash

Согласно принятым Госдумой поправкам, 2026 год станет контрольным периодом для подтверждения права на льготу. Поправки временно защитили компании, чьи зарплаты в 2025 году не дотягивали до требований, но эта поблажка краткосрочна.

Чтобы сохранить «нулевой» НДС, заведения должны платить сотрудникам не ниже среднего по региону, держать годовую выручку в пределах 3 млрд руб. и обеспечивать не менее 70% профильной деятельности. По словам Илюшниковой, такие условия позволяют бизнесу экономить до 10% оборота, а сама процедура упрощена — достаточно указать данные в декларации.

Читайте также

В Кремле признали системную проблему с налогообложением малого бизнеса

Реформа одновременно затронула производственный сектор и малый бизнес, отменив обязательную проверку доходов за прошлые периоды для применения пониженных страховых взносов. Теперь право на ставки 7,6% и 15% определяется исключительно текущими показателями. Закон больше не привязывает льготу к единственному коду ОКВЭД, разрешая суммировать выручку от всех разрешенных направлений деятельности.

В рамках того же пакета мер власти запустили амнистию для предпринимателей, утративших право на патент из-за сверхдоходов в конце 2025 года — им разрешили перейти на упрощенку задним числом — до начала июня. Также закон защитил частных инвесторов от налогов при обмене валютных облигаций на рублевые и полностью освободил от фискальной нагрузки услуги по бесплатной догазификации.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 бизнес государство деньги предпринимательство Россия финансы