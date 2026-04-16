Рестораны и кафе могут лишиться льготы по НДС в 2027 году, если уже в этом сезоне не подтянут зарплаты до рыночного уровня. О возврате жесткого квалификационного фильтра после временного моратория предупредила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Согласно принятым Госдумой поправкам, 2026 год станет контрольным периодом для подтверждения права на льготу. Поправки временно защитили компании, чьи зарплаты в 2025 году не дотягивали до требований, но эта поблажка краткосрочна.

Чтобы сохранить «нулевой» НДС, заведения должны платить сотрудникам не ниже среднего по региону, держать годовую выручку в пределах 3 млрд руб. и обеспечивать не менее 70% профильной деятельности. По словам Илюшниковой, такие условия позволяют бизнесу экономить до 10% оборота, а сама процедура упрощена — достаточно указать данные в декларации.

Читайте также В Кремле признали системную проблему с налогообложением малого бизнеса

Реформа одновременно затронула производственный сектор и малый бизнес, отменив обязательную проверку доходов за прошлые периоды для применения пониженных страховых взносов. Теперь право на ставки 7,6% и 15% определяется исключительно текущими показателями. Закон больше не привязывает льготу к единственному коду ОКВЭД, разрешая суммировать выручку от всех разрешенных направлений деятельности.

В рамках того же пакета мер власти запустили амнистию для предпринимателей, утративших право на патент из-за сверхдоходов в конце 2025 года — им разрешили перейти на упрощенку задним числом — до начала июня. Также закон защитил частных инвесторов от налогов при обмене валютных облигаций на рублевые и полностью освободил от фискальной нагрузки услуги по бесплатной догазификации.

