Главным победителем 98-й церемонии премии «Оскар» стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», получившая награду за лучший фильм. Лента, основанная на романе Томаса Пинчона «Вайнленд», обошла в этой категории таких конкурентов, как «Грешники» и «Хамнет». Церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе.

Лента, сочетающая элементы черной комедии и политического боевика, рассказывает о противостоянии бывшего леворадикального активиста и представителя военного истеблишмента. Помимо главной статуэтки, картина получила награды за лучший монтаж и адаптированный сценарий, а также победила в новой для премии категории — «Лучший кастинг», подтвердив статус фаворита после успеха на «Золотом глобусе» и BAFTA.

Для самого Пола Томаса Андерсона этот вечер стал моментом долгожданного признания: ранее он неоднократно номинировался на премию Американской киноакадемии, в том числе за фильмы «Нефть» и «Мастер», и теперь впервые получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

Актерские категории также принесли несколько заметных побед. Майкл Б. Джордан получил свою первую статуэтку за лучшую мужскую роль в хорроре «Грешники», где сыграл сразу двух персонажей-близнецов. Ирландская актриса Джесси Бакли была признана лучшей актрисой за роль жены Шекспира в драме Хлои Чжао «Хамнет» — это также первая награда Киноакадемии в ее карьере.

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил Шон Пенн за роль полковника Локджо в «Битве за битвой». Для актера эта награда стала третьей в карьере.

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эми Мэдиган за образ зловещей ведьмы в хорроре «Орудия» — критики особенно отметили ее способность сочетать ироничные и пугающие оттенки роли.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала норвежская семейная драма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», ранее отмеченная на Каннском кинофестивале.

В анимационной категории победил музыкальный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов», который также получил награду за лучшую оригинальную песню Golden.

Церемония 2026 года в очередной раз подчеркнула тренд на жанровое разнообразие: наряду с классическими драмами среди лауреатов оказались авторские хорроры и динамичное городское фэнтези.

