Авария с участием Cybertruck от Tesla вызвала сомнения по поводу надежности программного обеспечения компании, обеспечивающего работу этой функции. Инцидент произошел несколько дней после того, как генеральный директор компании Илон Маск заявил, что в этом году будет запущен платный сервис роботакси.

Пикап, последняя модель в линейке Tesla, не смог перестроиться в другую полосу, которая заканчивалась, наехал на бордюр и врезался в столб. Авария произошла в городе Рино в штате Невада в режиме автономного вождения, который все еще требует присутствия человека за рулем.

«Не повторяйте мою ошибку. Будьте внимательны, — написал водитель Cybertruck Джонатан Чаллингер в социальной сети X, отметив Маска. — Распространите мое сообщение и помогите спасти других от той же или гораздо худшей участи».

Он также сообщил, что у автомобиля были неустановленные технические проблемы, из-за которых и произошла авария.

Компания Tesla уже много лет сталкивается с критикой и расследованиями по поводу безопасности своего передового программного обеспечения помощи водителю. Это связано с несколькими авариями, в том числе со смертельным исходом.

Но в конце прошлого месяца Маск заявил, что люди, скептически относящиеся к технологии, должны попробовать ее сейчас, отметив «значительное улучшение» профиля безопасности ее последней версии под названием Version 13.

По мнению экспертов в области беспилотных транспортных средств, последняя авария Cybertruck, ставшая вирусной в социальных сетях, является еще одним предупреждением в отношении безопасности автомобилей Tesla.

«Эта технология еще не готова к внедрению, — считает Сабер Фаллах, профессор кафедры безопасного искусственного интеллекта и автономии в Университете Суррея. — Окончание полосы движения, слияние и внезапное изменение планировки дороги остаются проблематичными для систем, управляемых ИИ, которым не хватает когнитивной адаптивности водителей-людей», — сказал он.

Маск заявил, что Tesla начнет тестирование платного сервиса в июне в Остине, штат Техас, где практически отсутствуют нормативные требования к беспилотным автомобилям. Затем они пройдут в Калифорнии и других регионах США к концу года.

Успешное внедрение роботизированных автомобилей имеет решающее значение для Tesla, поскольку она борется с общим замедлением спроса на свою устаревшую линейку электрокаров, в то время как инвесторы делают большую ставку на интерес Маска к робототехнике и искусственному интеллекту для будущего роста.

В отличие от других автопроизводителей, которые используют дублирующие друг друга технологии для обеспечения безопасности, подход Tesla опирается только на камеры, что сокращает производственные расходы. Однако это решение влечет за собой риски в сложных условиях видимости, таких как сильный дождь, снег или туман, считают эксперты.

Напомним, что недавно Tesla сообщила о повышении цен на свои автомобили Model X в США на $5 тыс. Полноприводная Model X теперь будет стоить $84 990, что выше прежней цены в $79 990, сообщил производитель электромобилей. Кроме того, Tesla Model S Plaid, которая стоила $94 990, теперь обойдется покупателям в $99 990.