Tesla сообщила о повышении цен на свои автомобили Model X в США на $5 тыс. Полноприводная Model X теперь будет стоить $84 990, что выше прежней цены в $79 990, сообщил производитель электромобилей. Кроме того, Tesla Model S Plaid, которая стоила $94 990, теперь обойдется покупателям в $99 990.

В декабре прошлого года Tesla повысила цены на свои автомобили Model S в США на $5 тыс., а с 1 февраля — на все свои модели, продающиеся в Канаде. Компания не сообщила причину изменения стоимости.

При этом Tesla работает над снижением затрат на производство автомобилей и в январе заявила, что средняя стоимость материалов и рабочей силы для производства автомобилей достигла минимума в четвертом квартале благодаря снижению цен на сырье.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи электрокаров автопроизводителя, принадлежащего Илону Маску в этой стране упали на 11,5% до 63 238 единиц в январе по сравнению с годом ранее. Поставки Model 3 и Model Y на китайский рынок снизились на 32,6% по сравнению с декабрем.

В то же время, BYD, китайский конкурент компании продал в прошлом месяце 296 446 пассажирских автомобилей, что на 47,5% больше, чем за год, но на 41,8% меньше, чем в предыдущем месяце. В основном это электрокары Dynasty и Ocean.

В прошлом месяце Tesla представила новую Model Y, предназначенную для китайского и других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Редизайн стал первым серьезным обновлением внедорожника с момента его запуска в 2020 году. Начало поставок запланировано на март.