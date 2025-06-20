Флагманская ракета Starship компании SpaceX взорвалась на испытательном стенде на базе Starbase в Техасе, где готовилась к своему десятому тестовому полету. Инцидент, произошедший в среду около 23:00 по местному времени, стал еще одной неудачей в рамках марсианской программы Илона Маска.

Взрыв Starship

Огненный шар осветил небо над Браунсвиллем, когда 122-метровый космический корабль разрушился, как показывают видеозаписи очевидцев. SpaceX подтвердила факт взрыва и назвала его результатом «крупной аномалии». Персонал не пострадал, инженерные команды начали расследование. Компания заявила, что сотрудничает с федеральными и местными агентствами по вопросам безопасности и экологии.

Причина — отказ системы давления

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что азотный COPV в грузовом отсеке вышел из строя ниже своего испытательного давления», — сообщил Маск на своей платформе X. Он отметил, что если эта версия подтвердится, то это будет первый случай отказа такого типа конструкции.

Starship — это не просто ракета: это система космических полетов нового поколения, разработанная для межпланетных миссий, в том числе и колонизации Марса. Программа SpaceX по освоению дальнего космоса требует десятков успешных запусков, но в 2024 году ее преследует серия громких провалов.

Череда аварий ставит под сомнение сроки миссий

В конце мая ракета Starship вышла из-под контроля на полпути полета. Хотя она пролетела дальше, чем при предыдущих запусках, тест снова завершился провалом. До этого корабль взорвался в космосе всего через несколько минут после старта, и обломки были зафиксированы над Багамами и Южной Флоридой.

FAA тогда приостановило все полеты и потребовало провести расследование. SpaceX выполнила восемь корректирующих мер, но нынешний взрыв снова ставит под вопрос надежность конструкции.

В январе еще одна ракета Starship разрушилась на орбите, вызвав разлет обломков над Теркс и Кайкос. Один из фрагментов даже повредил автомобиль на островах.

Колонизация Марса откладывается, но не отменяется

Starship — это крупнейшее космическое транспортное средство в истории, предназначенное для многоразового использования и перевозки груза и экипажа за пределы Земной орбиты. Именно эта система, по замыслу Маска, должна стать основой пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Несмотря на технологические проблемы, SpaceX продолжает развивать свои программы в области аэрокосмической техники, включая совершенствование двигателей Raptor, прочностных композитов и автоматических систем управления полетом.

Маск по-прежнему настаивает, что эти «неудачи» являются частью инновационного процесса и приближают человечество к следующему большому шагу в освоении космоса.