Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался в космосе через несколько минут после взлета с площадки в Техасе, заставив Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановить воздушное сообщение в некоторых районах Флориды. Это стало второй неудачей марсианской программы Илона Маска в этом году.

В социальных сетях появились видео с горящими обломками в небе южной Флориды и Багамских островов. В прямой трансляции миссии SpaceX видно, как Starship распался в космосе вскоре после того, как начал неконтролируемо вращаться с отключенными двигателями.

Ракетная система высотой 123 м является центральным элементом плана Маска по отправке людей на Марс уже к концу десятилетия. FAA на короткое время объявило остановку в аэропортах Майами, Форт-Лодердейла, Палм-Бич и Орландо из-за «космического мусора». Оно начало расследование инцидента.

Ракета поднялась в воздух около 02:30 мск со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика в штате Техас. Первая ступень Super Heavy вернулась на Землю, как и планировалось, и была успешно поймана в воздухе специальным краном.

Но несколько минут спустя в прямом эфире было показано, как разгонный блок вращается в космосе, а несколько двигателей отключились. Затем компания заявила, что потеряла связь с кораблем.

«К сожалению, это произошло и в прошлый раз, так что теперь у нас есть некоторый опыт», — сказал представитель SpaceX Дэн Хуот в прямом эфире. В компании сообщили, что Starship пережил «энергетический инцидент» в кормовой части, которое привело к потере нескольких двигателей.

«Это, в свою очередь, привело к потере контроля над положением и, в конечном счете, к потере связи с кораблем, — говорится в заявлении. — Последний контакт с ним произошел примерно через 9 минут и 30 секунд после старта». SpaceX заявила, что среди обломков не было токсичных материалов.

Неудача с Starship в январе закончилась через восемь минут полета, когда ракета взорвалась, осыпав обломками Карибские острова и причинив незначительные повреждения автомобилю на островах Теркс и Кайкос.

FAA, которое регулирует частные запуски ракет, заявило, что в ходе расследования SpaceX должна выяснить причину поломки и получить разрешение агентства перед следующим запуском Starship.

В прошлом месяце ведомство одобрило лицензию SpaceX на испытательный полет, несмотря на то, что расследование предыдущей неудачи Starship все еще продолжалось. В управлении заявили, что рассмотрели заявку SpaceX на получение лицензии и первые подробности обстоятельств аварии, прежде чем решить, что восьмой полет может быть осуществлен.

Starship должен был совершить почти полный оборот вокруг Земли и вернуться в атмосферу над Индийским океаном, а затем приводниться. Позднее SpaceX хочет осуществить приземление, в качестве следующего ключевого этапа разработки ракеты.

Напомним, что итальянское правительство и SpaceX планируют заключить пятилетний контракт по обеспечению безопасности телекоммуникаций. Сделка оценивается в $1,6 млрд. Проект уже одобрен службами разведки, а также министерством обороны Италии.