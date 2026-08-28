Совокупные сборы российского кинопроката в августе достигли 4,4 млрд руб. — вдвое больше, чем годом ранее. Посещаемость тоже заметно выросла. На сеансы пришли 8,9 млн зрителей против 5,4 млн в августе 2025 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино.

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Но топ-10 августа выглядел необычно: семь мест в нем заняли короткометражные проекты, под названиями которых кинотеатры показывали зарубежные блокбастеры без официального российского проката. При так называемом предсеансовом обслуживании билет оформляют на короткометражку, а иностранный фильм включают в тот же сеанс. Август стал первым месяцем 2026 года, когда подобные проекты составили большинство первой десятки.

В статистике ЕАИС первую строчку занял «Последний богатырь. Колобок» с результатом 819 млн руб. На втором месте оказалось «Прощание» с 514,4 млн руб., на третьем — «Смешарики сквозь вселенные» с 261,5 млн руб. В десятку также вошли «Эй, человек» (202,3 млн руб.), «Матч Акпарса» (191,5 млн руб.), «Сказка на ночь» (137,2 млн руб.) и «Соната» (121 млн руб.).

Под названиями этих короткометражек показывали, в частности, «Одиссею» Кристофера Нолана, «Человека-паука: Новый день», «Миньонов и монстров» и другие зарубежные новинки. Однако распределить официально учтенную кассу между конкретными иностранными картинами невозможно: ЕАИС записывает сборы на короткометражный проект, указанный в билете.

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Из-за непрозрачной статистики участники рынка называют лишь приблизительные цифры. Главред Cinemaplex Рифат Фазлыев допускает, что совокупные сборы «Одиссеи» могли достичь 1,5 млрд руб., а «Человек-паук: Новый день» мог заработать около 1 млрд руб. только за стартовый уикенд. Главред «БК Медиа» Вероника Скурихина отдельно оценивает первый уикенд «Одиссеи» примерно в 202 млн руб. По ее мнению, интерес к фильму поддержал дефицит качественных современных картин для взрослой аудитории.

Результат «Последнего богатыря. Колобка» остается заметным, хотя фильм уступил предыдущим частям франшизы, выходившим в более выгодный новогодний период. Для серии это был первый летний релиз. Чтобы развести премьеры, Ассоциация владельцев кинотеатров просила сети отложить неофициальный показ нового «Человека-паука» до 20 августа: «Колобок» вышел двумя неделями раньше, 6 августа.

Август оказался примечателен тем, что касса выросла вместе с аудиторией. В 2025 году картина была другой: сборы российского проката достигли 50,7 млрд руб., увеличившись на 9,3%, хотя число проданных билетов сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. За первое полугодие 2026 года касса выросла еще на 26,6%, до 35,2 млрд руб.

Фазлыев считает высокую августовскую посещаемость хорошим заделом перед традиционно слабым сентябрем. По его словам, сильная касса последнего летнего месяца поможет кинотеатрам спокойнее пройти осень и с большим запасом подойти к борьбе за зрителя в новогодние праздники.

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