То, как человек сидит, может влиять не только на его самочувствие, но и на поведение. К такому выводу пришли исследователи Университета Макгилла (Канада), изучившие, как положение тела связано с настроением и решениями в ситуациях, где нужно выбирать между риском и возможной наградой.

Toa Heftiba, Unsplash

В эксперименте приняли участие почти 200 человек. Одни выполняли задания за планшетом, установленным на специальной подставке, — такая конструкция естественным образом помогала сохранять прямую позу. Другим приходилось работать с планшетом, лежавшим на низком столе, из-за чего они больше наклонялись вперед. При этом участникам не объясняли, что именно осанка интересует ученых.

Затем добровольцы прошли игру с виртуальным воздушным шаром. За каждое надувание игрок получал потенциально большую награду, однако одновременно повышался риск того, что шар лопнет и весь выигрыш за попытку будет потерян.

Участники, которые сидели более прямо, обычно дольше надували воздушные шары и в итоге зарабатывали больше. Исследователи считают, что это не было следствием большей склонности к необдуманному риску: напротив, такие игроки в среднем лучше находили баланс между возможной прибылью и вероятностью проигрыша.

Читайте также Не только восемь часов сна: исследователи нашли еще одну полезную для самочувствия привычку



«Это говорит о том, что они действовали не более импульсивно, а, наоборот, более эффективно рисковали», — отметил ведущий автор работы Хорхе Армони, профессор психиатрии и психологии Университета Макгилла.

Разница проявилась и в настроении. Участники, сидевшие прямо, чаще сообщали о чувстве гордости — эмоции, связанной с положительным эмоциональным состоянием.

Исследователи специально постарались избежать проблемы, которая возникала в некоторых прошлых экспериментах с так называемыми «силовыми позами». Людей не просили специально расправлять плечи или принимать определенную позу, поэтому они с меньшей вероятностью могли догадаться о цели эксперимента. По итогам интервью большинство участников вообще не понимали, что положение тела было частью исследования.

Чтобы проверить, действительно ли люди сидели по-разному, ученые дополнительно использовали видеоанализ и измеряли угол наклона их шеи.

Авторы подчеркивают: речь не идет о том, что прямая спина способна резко повысить уверенность в себе или научить человека принимать идеальные решения. Эффекты были небольшими и наблюдались в контролируемых лабораторных условиях.

Но результат указывает на любопытную вещь: на наше поведение могут влиять не только сознательные решения, но и окружающая обстановка. Высота стола, положение экрана или устройство рабочего места способны незаметно менять то, как мы сидим, чувствуем себя и принимаем решения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.