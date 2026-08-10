Не только хороший сон, но и привычный распорядок дня может влиять на самочувствие. Исследование Университета Миссури показало: люди, которые примерно в одно и то же время встают, едят, общаются, занимаются работой и ложатся спать, реже сообщают о болях и симптомах депрессии.

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Выборка довольно небольшая: в исследовании участвовали 67 человек старше 60 лет. 37 из них страдали бессонницей, остальные не имели проблем со сном. В течение недели участники отмечали время пяти повседневных событий: подъема, первого общения с другими людьми, начала основного дневного занятия, ужина и отхода ко сну.

Исследователи считали режим регулярным, если человек совершал эти действия примерно в одно и то же время — с отклонением не более 45 минут.

Оказалось, что более стабильный распорядок был связан с меньшим количеством физической боли, менее выраженными симптомами депрессии и более низким индексом массы тела. Причем эта связь сохранялась независимо от того, страдал человек бессонницей или нет.

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При этом обнаружилась деталь, которая удивила ученых: пожилые люди с бессонницей в целом придерживались режима не менее регулярно, чем участники с нормальным сном. То есть проблемы со сном не обязательно означают, что весь распорядок дня становится хаотичным.

Ученые предполагают, что дело может быть в работе циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые регулируют сон, бодрствование, настроение и обмен веществ. Свет остается главным сигналом для этих часов, однако регулярные приемы пищи, физическая активность, работа и общение тоже помогают организму понимать, какое сейчас время суток.

Особенно важным может быть переход между буднями и выходными. Если в рабочие дни человек рано встает, а в выходные спит до полудня, организм сталкивается с так называемым социальным джетлагом — постоянным сдвигом привычного режима.

Авторы исследования считают, что поэтому на здоровье стоит смотреть не только через призму сна. Важен весь 24-часовой цикл: когда человек просыпается, ест, работает, общается, отдыхает и ложится спать.

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