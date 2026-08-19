Искусственный интеллект может существенно изменить примерно каждое третье рабочее место в России, а около 10% занятых находятся в зоне высокого риска. При этом массового исчезновения профессий из-за нейросетей в ближайшей перспективе ожидать не стоит, считает замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.

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Такие выводы он сделал в исследовании «Риски внедрения искусственного интеллекта для занятости в России», опубликованном в журнале «Вопросы экономики». Для анализа использовалась методика Международной организации труда, которая оценивает не только профессии целиком, но и отдельные рабочие задачи. В российской выборке оказалось 423 профессиональные группы и около 3 тыс. трудовых задач.

Средний российский показатель риска составил 0,3 по шкале от нуля до единицы. Нулевое значение означает, что задача требует исключительно человеческого участия, а единица — что ее теоретически может полностью выполнить ИИ. Наиболее высокий показатель оказался у офисных служащих — 0,53. Для руководителей и квалифицированных специалистов он также оказался заметно выше, чем для работников физического труда.

Среди отраслей наибольшая вероятность изменений отмечена в финансах, ИТ, профессиональной и научной деятельности, государственном управлении и торговле. Для сельского хозяйства и других сфер, где преобладают задачи вне услуг и обработки информации, показатель существенно ниже. При этом профессии с большой долей занятых могут оставаться относительно защищенными: например, на водителей приходится около 10% всей занятости, но их индекс едва превышает 0,2.

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Зависимость риска от социально-демографических характеристик оказалась менее выраженной, но тоже заметной. Для женщин индекс составил 0,33 против 0,26 у мужчин, для жителей городов — 0,31 против 0,26 у сельских жителей. Более существенная разница связана с образованием: у работников с высшим и средним профессиональным образованием показатель значительно выше, чем у людей без такого уровня подготовки. Для работников с высшим образованием он достиг 0,37, а с неполным средним — 0,20.

Полностью заменить человека ИИ пока может лишь в очень небольшой части случаев. По расчетам Капелюшникова, потенциальная доля таких рабочих мест составляет менее 1%. В большинстве профессий остаются операции, которые требуют человеческого участия. Поэтому основным последствием распространения нейросетей станет изменение содержания работы, а не исчезновение целых профессиональных групп.

Эксперты связывают наиболее заметные изменения с офисными профессиями, где много повторяющейся работы с информацией. В ИТ уже сокращается потребность в части начинающих разработчиков, тогда как спрос на опытных специалистов и архитекторов сохраняется. Одновременно растет значение навыков, которые сложнее автоматизировать: критического мышления, коммуникации, эмоционального интеллекта и принятия решений.

На этом фоне специалисты ожидают спроса на архитекторов ИИ-систем, инженеров данных, экспертов по кибербезопасности и ИИ-этике. При этом темпы распространения технологии будут зависеть не только от ее возможностей, но и от стоимости внедрения, доступности цифровой инфраструктуры и уровня подготовки работников.

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