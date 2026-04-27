После ограничений работы Telegram в России его трафик начал снижаться, тогда как альтернативные сервисы стали набирать пользователей. Участники рынка считают, что пользователи не отказываются от Telegram полностью, а распределяют активность между несколькими платформами.

По данным Digital Budget, в первом квартале 2026 года мобильный трафик Telegram в январе еще рос на 5%, но в феврале снизился на 10%, а в марте падение ускорилось до 18%. Десктопный трафик в марте сократился на 22%. При этом исходящий трафик вырос на 66% — пользователи стали чаще переходить из мессенджера на внешние ресурсы.

На этом фоне резко вырос интерес к мессенджеру Max. В январе трафик сервиса падал более чем на 20%, но после ограничений Telegram в феврале пошел вверх — в марте рост превысил 60%. В компании сообщили, что к началу апреля число зарегистрированных пользователей достигло 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн.

Несмотря на падение трафика, Telegram сохраняет лидерство на российском рынке. По данным Mediascope, в марте месячный охват площадки составил 94,27 млн человек, или 76,5% населения страны. Среднесуточная аудитория достигла 72,2 млн человек, или 58,6% населения.

Часть пользователей перешла и в другие сервисы. В частности, интерес россиян к азиатским мессенджерам в марте вырос почти на 60%. Заметный приток пользователей получил и российский форк Telegram — Telega. В компании заявили, что в феврале—марте аудитория росла так быстро, что сервису пришлось вводить списки ожидания и подключать пользователей поэтапно.

Читайте также Названы самые популярные альтернативы Telegram в России

Однако развитие Telega столкнулось с трудностями. В начале апреля приложение удалили из App Store. В компании заявили, что не получили от Apple разъяснений по претензиям, направили жалобу в ФАС и рассчитывают получить официальный ответ.

В «Пачке» сообщили, что в марте трафик вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, а за месяц в системе зарегистрировалось свыше 8 тыс. компаний. При этом сервис ориентирован на B2B-сегмент и не планирует выход на массовый рынок. В «Яндексе» напомнили, что по итогам прошлого года аудитория «Телемоста», куда входит мессенджер компании, выросла в 3,5 раза и достигла около 8 млн пользователей в месяц.

Во «ВКонтакте» отметили, что с начала марта дневная аудитория выросла на 5%, а общее время, которое пользователи проводят в соцсети, увеличилось на 9%.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов считает, что пользователи выбирают сервисы, которые стабильно работают в России. По его оценке, пользователи не уходят из Telegram окончательно, а меняют поведение: многие используют два-три мессенджера одновременно для разных задач.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.