Банк России с октября 2026 года ограничит выдачу нескольких видов рискованных кредитов. Речь идет о необеспеченных потребительских кредитах и займах, автокредитах, займах под залог автомобиля и нецелевых кредитах под залог недвижимости. Такие ограничения нужны, чтобы банки не выдавали слишком много денег людям, которым может быть сложно их вернуть.

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Что изменится с октября 2026

ЦБ устанавливает для банков специальную квартальную квоту — максимальную долю рискованных кредитов среди всех новых выдач. Пока банк не выбрал эту квоту, он может продолжать выдавать такие займы. При этом лимиты по ипотеке на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах и по кредитам на индивидуальное жилищное строительство не изменились.

На практике новый подход означает более строгий отбор клиентов. Если у нескольких заемщиков высокая долговая нагрузка, банк скорее выберет человека с лучшей кредитной историей, стабильным доходом и без действующих просрочек. Преимущество также могут получить зарплатные клиенты и люди, которые уже пользуются услугами этого банка. Кроме того, банк может выдавать такие кредиты свободнее в начале квартала, а ближе к его концу ужесточить требования, если квота почти исчерпана.

Как банк считает долговую нагрузку: МПЛ и пороговые значения

Стоимость кредитов при этом остается высокой. Во II квартале 2026 года средняя ставка в базе продуктов Банки.ру составляла 27,5% по кредитам наличными, 23,6% по автокредитам и 23% по кредитам под залог недвижимости (КПЗН). Для ипотеки средняя ставка была 18,3%.

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Как получить кредит после октября 2026

До осени заемщик может улучшить свои шансы на одобрение. Например, можно закрыть небольшие кредиты и ненужные кредитные карты или уменьшить лимит по ним. Банк может учитывать при расчете долговой нагрузки не только фактический долг по карте, но и минимальный платеж либо часть доступного лимита — конкретный подход зависит от методики банка и информации из Бюро кредитных историй (БКИ). После закрытия обязательств потребуется время на обновление данных в кредитной истории.

Помочь может и подтверждение всех официальных доходов. Банк вправе учитывать сведения ФНС и «Госуслуг», доход самозанятого, подтвержденные поступления от аренды, а также доход супруга, если он выступает созаемщиком. Рефинансирование или увеличение срока действующего кредита уменьшает ежемесячный платеж, но банк может воспринять такую перестройку как признак финансовых проблем. Досрочное погашение части долга и привлечение созаемщика также способны снизить расчетную долговую нагрузку.

Что будет с кредитами с октября 2026: прогноз эксперта

Срок действия новых ограничений зависит от ситуации на рынке. По словам эксперта-аналитика Банки.ру Артура Хачатряна, ЦБ может постепенно ослаблять МПЛ, если спрос на необеспеченные кредиты снизится, просрочка будет устойчиво сокращаться, а доходы населения начнут расти быстрее долгов. Наиболее вероятен постепенный вариант: банки будут выдавать больше рискованных кредитов по мере улучшения ситуации. При кризисе регулятор теоретически тоже может смягчить требования, но сами банки в таком случае способны, наоборот, ужесточить правила выдачи денег.

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