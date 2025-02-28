Аналитики сервиса для автоматизации работы бизнеса с внештатниками Qugo отмечают, что российские женщины за последний год стали чаще подрабатывать курьерами, в грузоперевозках, на складах, в ремонте и строительстве. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что за последний год доля женщин в курьерских услугах увеличилась с 7% до 9,9%. Количество работниц складских помещений выросло с 38,5% до 47,3%, в ремонте и строительстве — с 5,1% до 7,2%, а в грузоперевозках с 4,5% до 9,3%.

В других специальностях, где привычнее видеть мужчин, доля сотрудниц изменилась незначительно. За последний год через сервис Qugo заказы по ремонту транспорта выполняли 574 женщины, тогда как годом ранее их было 609. Тем не менее, это больше трети от всех оказывающих услуги в этой категории.

В мерчандайзинге женщины стали работать реже. Их доля за год упала на 1,9%, с 77,6% до 75,7%. При этом в сервисе отметили, что большую часть подработок в этой сфере все равно берут женщины.

Генеральный директор и руководитель клиентского сервиса платформы Qugo Елена Усачева отметила, что кадровый голод подстегивает HR-менеджеров уходить от гендерных стереотипов.

Ранее эксперты выяснили, что россияне до сих пор связывают лидерство с мужчинами. Только 3% хотели бы видеть своим начальником женщину. Такого мнения придерживаются представители обоих полов. При этом для представителей миллениалов и зумеров, пол начальника не так важен.