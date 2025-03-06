Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, что у 12% из них есть собственный бизнес. Чаще всего предприниматели продают товары и услуги на сайтах с объявлениями, в соцсетях и на маркетплейсах. Запускать рекламу товаров и услуг они также предпочитают на этих площадках. Подробности – в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что 12% россиян владеют собственным бизнесом. Среди них оказалось равное количество мужчин и женщин. Большинство предпринимателей — в возрастных группах 18-24 (15%), 25-34 (15%) и 35-44 (14%) лет.

Наиболее популярной категорией товаров для предпринимателей оказалась «красота и здоровье» (15%). Второе место заняла отрасль строительства, ремонта и отделки (10%).

Еще 9% предпринимателей занимаются развитием сегмента подарков и сувенирной продукции, по 7% — сферой обучения, доставкой еды и продуктов, одеждой и обувью, ремонтом и обслуживанием техники, а также пассажирскими и грузовыми перевозками.

Более половины владельцев бизнеса (55%) предпочитают размещать свои товары и услуги на сайтах с объявлениями. Также популярным вариантом являются социальные сети (40%) и маркетплейсы (33%).

«На Авито россияне не только ведут свой товарный бизнес, но и активно решают бизнес-задачи», — отметил директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» Илья Дудковский.

По его словам, более 66% предпринимателей используют платформу для поиска профессионального оборудования, 87% ищут и покупают готовый бизнес, а 74% — франшизы.

54% предпринимателей чаще рекламируют свои товары и услуги на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах. В топ-5 также вошли социальные сети (47%), поисковики (21%), сервисы с короткими вертикальными видео (18%) и карты (16%).

49% опрошенных предпринимателей отметили, что больше всего клиентов они получают из рекламы на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах. Более трети (39%) бизнесменов назвали эффективной рекламу в социальных сетях, 19% — в поисковиках, а 13% — в сервисах коротких вертикальных видео.

Ранее аналитики выяснили, что чаще всего зумеры открывают собственное дело в 23 года. Именно на этот возраст приходится 14,21% от общего числа бизнесменов этого поколения.