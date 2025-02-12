Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, как часто компании вводят дресс-код для сотрудников и какие требования предъявляют к их внешнему виду. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Почти половина (55%) опрошенных руководителей не предъявляют к внешнему виду сотрудников никаких требований. При этом 24% отдают предпочтение стилю smart-casual (24%).

Значительно меньшая часть компаний (10%) внедрила специализированную одежду, обеспечивающую безопасность труда. Деловой стиль, или business casual, обязателен в 9% компаний. Самые строгие правила, предполагающие деловые костюмы или форму, встречаются лишь в 2% организаций.

В подавляющем большинстве предприятий (77%) требования к внешнему виду касаются только одежды. Маникюр, макияж и татуировки на открытых участках тела запрещены в 12% организаций. Ограничения на количество украшений есть только в 10% компаний. Еще в 8% регламентируется укладка волос и бороды.

Исследователи отмечают, что в большинстве случаев (91%) требования к внешнему виду сотрудников не зависят от пола и предъявляются ко всем одинаково. Лишь в небольшом числе организаций (3%) такие требования касаются преимущественно женщин, а еще в 3% — исключительно женщин. Минимальное количество компаний (1%) предъявляют подобные требования, преимущественно, или исключительно, к мужчинам.

Ранее аналитики выяснили, что российские работодатели чаще задумываются о возвращении сотрудников в офис и об их увольнении. Для исследования был проведен опрос работодателей и сотрудников различных отраслей. Оказалось, что работодатели стали на 18% чаще интересоваться процедурой увольнения, а у работников на 9% повысился интерес к дополнительным выплатам после ухода из компаний.