Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, людям необходима не только сбалансированная диета и физические упражнения. По мнению автора бестселлеров и эксперта по лидерству Саймона Синека, недостающим звеном является «здоровая доза дружбы».

По мнению Синека, дружба — это абсолютный биохак, который помогает устранит многие проблемы психического здоровья, такие как борьба со стрессом, депрессия, тревога, зависимость или одержимость долголетием.

Большинство людей могут легко найти советы по лидерству, воспитанию детей, здоровому питанию, физическим упражнениям и здоровому сну. Как отмечает эксперт, существует гораздо меньше ресурсов для того, чтобы узнать, как стать лучшим другом.

Однако исследования подтверждают важность поддержания близких, позитивных отношений на протяжении долгого времени в нашей жизни. По словам Марка Шульца и Роберта Вальдингера, возглавивших Гарвардское исследование развития взрослых, существует связь между дружбой и счастьем, здоровьем и долголетием.

Долгожители также склонны с этим соглашаться. «Близкие отношения очень важны, — сказала Ширли Ходс, которой на момент интервью было 106 лет. — Они поддерживают вас». С ней согласна столетняя Маделин Палдо, которая рассказала, как каждое воскресенье она встречалась со своими друзьями в Dunkin’ Donuts.

По словам Синека, ключ к сохранению дружеских отношений на протяжении долгого времени — это, в основном, прилагаемые усилия. «Жертвуете ли вы встречей, чтобы пообщаться с другом? Звоните ли вы своим друзьям в день рождения? Говорили ли вы когда-нибудь своему другу: “Я люблю тебя”?», — спрашивает он.

Для построения позитивных отношений, психолог и автор Мэри Э. Андерсон предлагает сосредоточиться на том, чтобы делиться с окружающими людьми небольшими моментами дружелюбия.

Поприветствовать утром коллег улыбкой, сказать незнакомцу, что его собака милая, использовать фразу «У тебя получится!» и по возможности добровольно помогать другим людям, советует Андерсон.

«Такие проявления теплоты могут способствовать укреплению чувства принадлежности, — пишет она — Используйте свои таланты, уникальные навыки и опыт, чтобы помочь другим. Только не забывайте об ограниченности времени и энергии, чтобы не перегореть в процессе».

Согласно опросу Американской психологической ассоциации 2024 года, около 48% людей в возрасте 18–25 лет и 51% в возрасте 26–43 лет отмечают, что обычно испытывают стресс и чувствуют напряжение в течение рабочего дня. Ранее эксперт по счастью Джессика Вайс называет дружеские отношения одним из способов для преодоления этих неприятных эмоций.