Apple исправляет ошибку в распознавании речи у iPhone. Когда кто-то говорит «расист», он слышит «Трамп». По словам технологического гиганта, проблема связана с фонетическим совпадением некоторых слов и звуков.

«Нам известно о проблеме с моделью распознаванием речи, лежащей в основе Dictation, и сегодня мы выпускаем обновление», — сообщил представитель Apple.

Пользователи, которые сообщили о проблеме, обнаружили, что функция диктовки iPhone на короткое время показывала «Трамп», когда пользователь говорил «расист», прежде чем правильно выдать слово. По данным Apple, Dictation может временно отображать слова с некоторым фонетическим совпадением, прежде чем остановиться на правильном слове.

Apple заявляет, что устраняет ошибку, которая ошибочно предлагает слово «trump», когда пользователи диктуют некоторые слова, которые также включают согласную «r». Тесты iPhone показывают, что Dictation может принимать и другие слова за слово «trump», например, «ramp», «rhubarb», «rhythmic» и «ruffles».

Когда осенью перед выборами 2024 года возникло противостояние между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, пользователи обнаружили, что голосовой помощник Alexa от Amazon давал разрозненные ответы на вопрос «Почему я должен голосовать за Дональда Трампа».

Еще один скандал, связанный с Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, разгорелся прошлой осенью, перед выборами 2024 года. Пользователи обнаружили, что голосовой помощник Alexa от Amazon дает разные ответы на вопросы «Почему я должен голосовать за Дональда Трампа?» и «Почему я должен голосовать за Камалу Харрис?».

В начале сентября на вопрос о голосовании за Трампа Alexa отвечала, что не может «предоставлять контент, пропагандирующий конкретную политическую партию или конкретного кандидата».

Но на вопрос о голосовании за Харрис Alexa в некоторых случаях давала подробный список причин, почему кто-то должен голосовать за кандидата от демократической партии. Amazon заявила, что «это была ошибка, которую быстро исправили».

Ранее Apple заявила, что в ближайшие четыре года инвестирует $500 млрд в экономику США. В планах компании строительство гигантской фабрики по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тыс. рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.