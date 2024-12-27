Согласно исследованию Университета штата Орегон, прогулки в одиночестве по лесу и подобные эпизоды интенсивного уединения не так сильно полезны для ментального здоровья, как менее изолированные способы побыть наедине со своими мыслями. Восстановить энергию и укрепить социальные связи поможет, к примеру, чтение в кафе или прослушивание музыки во время поездки на работу.

Результаты исследования имеют большое значение, поскольку уединение играет важную роль в формировании чувства общности, которое является ключевым фактором в общем состоянии здоровья человека. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, крепкие социальные связи способствуют большей продолжительности жизни, улучшают психическое здоровье и снижают риски серьезных заболеваний, включая болезни сердца, инсульт и деменцию.

Морган Куинн Росс и Скотт Кэмпбелл опросили около 900 взрослых жителей США и выяснили, что занятия, подразумевающие менее полное уединение, например, мобильные игры или поход в кино в одиночестве, имеют некоторые преимущества перед одиночной поездкой в пустыню или написанием текста в изолированной хижине.

«В мире, где социальное взаимодействие почти всегда находится на расстоянии одного клика, нам необходимо понять, как сбалансировать социальное взаимодействие с различными видами уединения», — говорит Росс.

Росс и Кэмпбелл изучили условия, при которых одиночество человека может быть «затенено» людьми и/или технологиями. Доступ к другим людям и взаимодействие с медиа могут затенять опыт одиночества, делая время, проведенное в одиночестве, более социальным по своей природе, отмечают они.

Исследователи построили матрицу одиночества, включающую базовый уровень — отсутствие взаимодействия с людьми, и тотальный уровень, который подразумевает недоступность для других и отсутствие взаимодействия с медиа. Матрица позволила ученым изучить компромисс между одиночеством и другими видами отдыха и определить, как прийти к максимальному восстановлению.

Общепринятая теория Communicate Bond Belong (CBB) гласит, что социальное взаимодействие может укрепить сопричастность с другими за счет социальной энергии, а одиночество может восстановить социальную энергию, но за счет сопричастности. Социальная энергия описывает способность человека к социальному взаимодействию, ее можно представить как аккумулятор, который может быть полностью заряжен, частично заряжен или разряжен.

«Наше исследование позволяет предположить, что одиночество на самом деле не является обратной стороной социального взаимодействия, — говорит Росс. — В то время как более интенсивное социальное взаимодействие дает связь, но истощает энергию, более полная изоляция истощает и энергию, и связь. Одиночество, похоже, не является простым способом восстановить энергию, потраченную на социальное взаимодействие».

Ученые также выяснили, что уединение меньше вредит самочувствию тех людей, которые считают, что оно помогает им восстанавливать энергию и поддерживать связь, независимо от того, сколько энергии им стоило социальное взаимодействие.

Росс утверждает, что эти выводы, как правило, справедливы как для экстравертов, так и для интровертов. Он добавил, что на основе исследования можно предложить людям попробовать искать уединения только при наличии конструктивной мотивации.

«Если вы положительно относитесь к уединению, потому что используете его для восстановления энергии и знаете, что позже сможете общаться с людьми, то оно, вероятно, поможет вам чувствовать себя лучше», — сказал Росс. — Но если вы выбираете одиночество из-за негативного отношения к социальному взаимодействию, потому что вы не хотите общаться с людьми, то, скорее всего, вы будете чувствовать себя хуже», — заключил он.

Для тех, кому одиночество доставляет дискомфорт, директор Гарвардского исследования развития взрослых, посоветовал три простые и действенные стратегии, которые можно использовать, чтобы избавиться от него. Создание и поддержание здоровых связей требует много времени, энергии и работы. Однако это очень важно, поскольку здоровые отношения влияют на благополучие человека и снижают тревожность.