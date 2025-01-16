Исследование, проведенное учеными из Университета социальной психологии и гуманитарных наук (SWPS), пожилые люди более склонны рисковать, чем считалось ранее. Они также обладают заметной способностью противостоять манипуляциям. Эти результаты бросают вызов распространенным стереотипам об этой возрастной группе.

Данные Статистического управления Польши (GUS) показывают, что к 2023 году число людей в возрасте 65 лет и старше возросло до 7,5 млн, что составляет более 20% населения. Этот демографический сдвиг имеет важное значение, поскольку пожилые люди часто сталкиваются с необходимостью принятия критических решений, связанных с финансами и здоровьем.

Прошлые исследования принятия решений у пожилых людей были непоследовательными. В то время как некоторые исследования характеризуют пожилых людей как не склонных к риску и легко поддающихся манипуляциям, другие представляют иную точку зрения. Исследование Университета SWPS разрушает устоявшиеся стереотипы, предоставляя доказательства того, что пожилые люди не только готовы рисковать, но и умеют принимать решения в условиях неопределенности.

Оказывается, при некоторой практике и знакомстве с задачей пожилые люди обладают такой же способностью принимать сложные решения, как и молодые. Людей старшей возрастной категории не следует ни недооценивать и чрезмерно оберегать при принятии важных решений.

«Исследование бросает вызов доминирующим стереотипам о старении и принятии решений. Слишком часто пожилых людей изображают беззащитными и менее способными принимать правильные решения, что может привести к их инфантилизации или исключению их мнения при важном выборе», — подчеркивает один из авторов исследования, доктор Мачей Косцельняк.

В своей работе команда SWPS сосредоточилась на восприимчивости пожилых людей к так называемому эффекту притяжения. Он также известен в литературе как эффект приманки или эффект асимметричного доминирования. Это явление, при котором испытуемые меняют предпочтения при выборе, если к двум вариантам добавляется третья опция — «приманка». Исследователи изучили, как принятие решений в рискованных ситуациях менялось с возрастом.

Используя специально разработанные игровые задания, ученые провели два эксперимента: онлайн-исследование с 357 участниками и лабораторное исследование с 173 участниками. Они были разделены на возрастные группы: молодые взрослые (18-33 года), взрослые среднего возраста (42-57 лет) и пожилые взрослые (65-80 лет). Существенных различий между группами по уровню образования не было.

По словам исследователей, результаты оказались неожиданными. Хотя пожилые люди были значительно более склонны к риску, чем молодые люди, обе возрастные группы в равной степени оказались способны противостоять манипуляциям, связанным с эффектом приманки.

Хотя, как и ожидалось, пожилые люди изначально совершали больше ошибок в ситуациях, которые могли иметь серьезные финансовые и социальные последствия, они успешно учились и улучшали свой процесс принятия решений с помощью практики. Им просто потребовалось больше времени.

К концу испытания пожилые взрослые показали себя так же хорошо, как и молодые люди. Это говорит о том, что, хотя старение может влиять на скорость обработки новой информации, оно не снижает способность принимать правильные решения или защищаться от манипуляций.

«То, что способность к обучению у пожилых и молодых людей сопоставима, глубоко изменило мой взгляд на когнитивные функции в процессе старения — это не история спада, а скорее история адаптации», — подчеркивает Мачей Косцельняк.

Наблюдения исследователей дают представление о когнитивных функциях пожилых людей и указывают на то, что способность принимать решения в позднем взрослом возрасте может быть более сложной, чем принято считать. Эти результаты имеют важное значение для преодоления возрастных стереотипов.

«Независимо от того, говорим ли мы о взаимодействии с финансовыми консультантами, работниками здравоохранения или членами семьи, помогающим пожилым людям принимать решения, наши результаты показывают, что пожилым часто нужна не защита от выбора, а скорее возможность и достаточное время, чтобы ознакомиться с новыми ситуациями», — говорит Мачей Косцельняк.

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