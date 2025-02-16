Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет Илон Маск, получил беспрецедентный доступ к секретным финансовым системам США с данными о миллионах американцев. Однако выяснилось, что сайт ведомства может отредактировать любой желающий. Вместо того чтобы использовать правительственные серверы, сайт DOGE использует информацию из небезопасных источников.

Два эксперта по веб-разработке сообщили 404Media о недостатке в системе безопасности после того, как обнаружили, что doge.gov берет данные из базы, к которой могут получить доступ третьи лица, что приводит к появлению несанкционированных записей на самом сайте.

Один из кодеров добавил как минимум две записи в базу данных: «Это шутка сайта .gov» и «Эти „эксперты“ оставили свою базу данных открытой». Обе страницы все еще доступны спустя несколько часов после того, как 404Media опубликовала свой отчет.

Хотя на сайте doge.gov висит баннер, описывающий его как «официальный сайт правительства Соединенных Штатов», разработчики говорят, что он работает не на правительственных серверах.

Это открытие стало очередным примером того, как Белый дом администрирует веб-сайты. На днях недавно созданный waste.gov был скрыт и заблокирован после того, как выяснилось, что на нем в основном отображается неотредактированный шаблон из WordPress.

Сайт DOGE был запущен в январе, но кроме трех строк текста и мультяшного логотипа, который с тех пор был удален, он оставался практически пустым в течение нескольких недель.

На пресс-конференции в Овальном кабинете Илон Маск заявил, что действия DOGE по сокращению расходов были «максимально прозрачными», поскольку организация публиковала информацию о своей деятельности в X и на сайте DOGE. При этом на последнем на тот момент все еще не было никакой информации.

После того как на этой неделе сайт doge.gov был обновлен, на нем появились сообщения, опубликованные в аккаунте организации на X, а также различные статистические данные о нормативных актах правительства США и сотрудниках.

Маск, самый богатый человек в мире, а теперь еще и чиновник, достиг поразительного уровня власти над федеральным правительством. Теперь он принимает решения, которые могут повлиять на здоровье миллионов людей, получая доступ к очень чувствительным личным данным и нападая на всех, кто выступает против него.