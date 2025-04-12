Эксперты IT-компании «Киберпротект» и деловой социальной сети TenChat выяснили, какие страхи, связанные с новыми технологиями и актуальными технологическими трендами, есть у россиян. Результаты показали, что больше всего пользователей беспокоят взломы аккаунтов, утечки данных и развитие искусственного интеллекта. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что наибольшее беспокойство у россиян вызывает угроза взлома аккаунтов. В этом страхе признались 32% опрошенных.

30% обеспокоены возможной утечкой данных из биометрических систем, а 21% настороженно относятся к распространению искусственного интеллекта. Кроме того, 9% опасаются, что автоматизация приведет к замене людей машинами на рабочих местах.

Для минимизации рисков, две трети россиян (65%) принимают необходимые базовые защитные меры в сети. К ним относятся антивирусное ПО, сложные пароли и двухфакторная аутентификация.

Также 50% респондентов пользуются резервным копированием, хотя большинство делают это нерегулярно. Однако 22% опрошенных признались, что не предпринимают никаких мер, полагая, что проблемы решатся сами собой.

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По мнению 27% опрошенных, снизить тревожность возможно через повышение уровня цифровой грамотности и осведомленности о возможных рисках среди населения. Еще 27% считают, что важно разрабатывать обучающие программы для тех профессий, которые могут исчезнуть из-за автоматизации и внедрения ИИ.

При этом менее 0,5% респондентов видят решение в сокращении использования технологий, что свидетельствует о позитивной тенденции: люди не отвергают прогресс и осознают ценность инноваций в современном обществе.

В то время как более половины опрошенных (56%) уверены, что знания о новых технологиях помогают снизить страхи перед ними, более 25% участников исследования отмечают, что чем больше узнают, тем сильнее становятся их опасения.

Эксперты отмечают, что несмотря на частые сообщения об утечках данных через «умные» устройства и их восприятие в массовой культуре, как наиболее уязвимых с точки зрения кибербезопасности, 30% россиян считают их одними из самых надежных.

Кроме того, 20% опрошенных уверены в безопасности фитнес-трекеров и смарт-часов. Однако смартфонам и компьютерам доверяют всего 8% и 3% респондентов соответственно.

Самой защищенной технологией, по мнению большинства опрошенных (39%), являются банковские платежные системы. В то же время социальные сети, которыми, по данным на начало 2025 года, пользуются 106 млн россиян (почти три четверти населения), вызывают доверие лишь у 20%.

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Системы распознавания лиц считают безопасными лишь 18% респондентов. Искусственному интеллекту доверяют 12%, 5G — 6%, а облачным решениям — всего 3%.

Исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова отметила, что необходимо усиливать просвещение в области цифровой безопасности и помогать адаптироваться к стремительному развитию технологической среды. По ее словам, это поможет снять многие тревоги и в целом улучшить качество жизни людей.