С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что сейчас в деревнях и садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) заброшено 20–30% территорий. Правительство надеется вовлечь в оборот неиспользуемые участки и стимулировать их эффективное использование.

Бурякова отметила, что участки заброшены по нескольким причинам, например, если владельцы земли умерли и участком никто не пользуется. Собственники могут не заниматься участком, если тот находится в другом регионе.

Также есть люди, которые не знают, что получили земли по наследству. Кроме того, ранее участки раздавались работникам предприятия за хорошую работу, но часть из них не успели распределить. Земли от предприятий перешли к муниципалитетам, но так и остались неиспользуемыми.

Руководитель отдела загородной недвижимости отделения «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Татьяна Ананьева сообщила, что в Подмосковье заброшено около 20% земель в деревнях и СНТ. Это более 20 тыс. участков.

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко пояснил, что закон не предусматривает автоматического изъятия земель в случае мелких нарушений. «Не должно быть каких-либо опасений, что будут проблемы у тех, кто использует участок, но, допустим, не косит траву каждый день, потому что принцип разумности здесь сохраняется», — подчеркнул эксперт.

По мнению Буряковой, закон поможет сократить долю заброшенных участков до минимума. По прогнозам эксперта, в течение нескольких лет из 20–30% неосвоенными останутся около 2–3% земель. 90% и более из доли заброшенных участков будут освоены или за счет реальных собственников, или за счет новых покупателей, считает она.

В настоящее время правительством уже сформулированы подходы к изъятию земель. По закону, на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что для дачников и владельцев участков, которые заботятся о своей земле, нет поводов для беспокойства. Достаточно периодически проводить базовое благоустройство: косить траву, убирать мусор и поддерживать в порядке постройки.

В случае выявления нарушений собственник неиспользуемого участка получит предупреждение и у него будет полгода на их устранение. Изъятие возможно только через суд, и лишь если владелец не предпринимал никаких действий на своих землях более трех лет.

Ранее эксперты рассказали, как в 2025 году изменились правила пожарной безопасности и налоги с продажи квартир, а также какие штрафы ждут жителей за самовольную замену радиаторов или нарушение правил эксплуатации газового оборудования.