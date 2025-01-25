В последнее время много внимания уделяется международным рейтингам самых счастливых стран. Можно увидеть, как Дания стабильно занимает высокие позиции, и это побуждает принимать их практики, вроде стиля жизни «хюгге» (чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия). Однако исследования показывают, что в таких странах люди часто испытывают дискомфорт.

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports выяснилось, что в странах с высоким уровнем счастья люди зачастую испытывают дискомфорт из-за давления общества, требующего от них, быть счастливыми. Это может приносить пользу многим, но для некоторых такая ситуация оказывается слишком сложной и может иметь обратный эффект.

В течение нескольких лет проводились исследования социального давления, побуждающего людей испытывать положительные эмоции и избегать отрицательных. Это давление проявляется через социальные сети, литературу и рекламу, формируя представления о приемлемости эмоций. Однако выяснилось, что чем сильнее выражено давление, заставляющее людей, быть счастливыми, тем выше вероятность развития депрессии. Исследования, сосредоточенные на Австралии и США, вызвали интерес к проявлениям подобных эффектов в других странах.

В рамках исследования было опрошено 7 443 человека из 40 стран относительно их эмоционального благополучия, удовлетворенности жизнью и жалоб на настроение. Собранные данные были сопоставлены с восприятием социального давления, заставляющего людей, чувствовать себя позитивно.

Результаты подтвердили предыдущие выводы: в мировом масштабе, когда люди сообщают о давлении для достижения счастья и избегания грусти, это ведет к проблемам психического здоровья. Такие лица испытывают меньшую удовлетворенность жизнью, более высокий уровень депрессии, тревожности, стресса, больше негативных и меньше позитивных эмоций.

Глобальная выборка исследований дала возможность уйти за рамки прежних наблюдений и исследовать различия в этой взаимосвязи между странами. Встает вопрос, существуют ли страны с особо выраженной взаимосвязью, так и причины, объясняющие эти различия.

В ходе изучения вопроса были собраны данные по 40 округам из Всемирного индекса счастья, составленного Gallup World Poll, основанного на субъективных оценках счастья из масштабных опросов. Данные позволили определить, как общее ощущение счастья в стране, а также социальное давление, оказываемое на людей с целью достижения счастья, могут влиять на благополучие отдельных индивидов.

Взаимосвязь между этими факторами оказалась более выраженной в странах с высокими позициями в Мировом индексе счастья. В таких странах, как Дания, социальное давление, испытываемое некоторыми людьми, чтобы быть счастливыми, особенно сильно влияло на психическое здоровье.

Это не означает, что люди в этих странах менее счастливы; скорее, для тех, кто уже испытывает давление быть счастливыми, жизнь в более счастливых обществах может ухудшить их состояние. Окружение людей, демонстрирующих радость, усиливает социальные ожидания и давление, что может приводить к еще большему стрессу и несоответствию, усугубляя проблемы для тех, кто не может достичь такого уровня счастья.

На личном уровне чувство и выражение счастья представляют собой полезные практики. Однако исследования показывают, что важно задумываться о том, как выражение положительных эмоций может влиять на окружающих. Когда в общении преобладают радость и позитив, важно не оттолкнуть тех, кто, возможно, не разделяет эту радость в данный момент.

Журналистка и основательница консалтинговой фирмы Chlohemian Copy Хлоя Скай Вайзер переехала из Нью-Йорка в Данию, где столкнулась с холодными зимами, которые ее угнетали. Она рассказала, как научилась жить полной и счастливой жизнью, несмотря на погоду.