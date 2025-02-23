Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», выяснили, что почти четверть опрошенных мужчин в России недовольны подарками, которые им дарят на 23 февраля. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что только 52% мужчин позитивно относятся к гендерным праздникам. В прошлом году их было значительно больше — 71%.

При этом, 24% опрошенных признались, что обычно им не нравятся подарки, которые они получают на 23 февраля. 48% из них рассказали, что чаще всего ненужные или откровенно раздражающие подарки им дарят коллеги, 26% не рады презентам от второй половины, 19% — от родственников и лишь 7% — от друзей.

27% недовольных респондентов признались, что подарки, которые они обычно дарят на гендерные праздники, значительно дороже тех, которые дарят им, а 25% поделились, что подарки оказываются попросту бесполезными.

18% сообщили, что презенты на 23 февраля чаще всего доставляют им неудобства, так как заставляют выходить из зоны комфорта. Среди примеров, респонденты назвали уроки вокала, кулинарные курсы или посещение урока керамики.

При этом 15% опрошенных отметили, что подарки зачастую являются стереотипно «мужскими», например, сертификаты на прыжки с парашютом, пилотирование самолета или другие экстремальные активности.

Еще 15% затруднились ответить, что именно их раздражает в подарках к февральскому празднику.

Подарочные сертификаты возглавили топ подарков, которые мужчины меньше всего хотели бы получить на 23 февраля. Этот пункт выбрали 41% респондентов.

На втором месте оказались праздничные розыгрыши — 18% респондентов отметили, что вызов псевдополиции на дом для поздравления или «праздничный обыск» квартиры является верхом безвкусицы.

Замыкают тройку лидеров в этой категории традиционные подарочные наборы, например, гель для душа и носки. Они раздражают 16% опрошенных.

Интересно, что годом ранее такой подарочный набор сочли плохим подарком 31% мужчин, а экстремальных видов спорта и шоковых поздравлений в прошлогоднем «черном списке» не было.

В топ-3 самых желанных подарков на 23 февраля попали дорогой алкоголь (37%), ужин, приготовленный любимой (31%) и iPhone (24%). Стоит отметить, что годом ранее телефоны возглавляли рейтинг.

По мнению 36% респондентов, «комфортный» подарок на 23 февраля должен стоить в среднем 1-2 тыс. руб. В то же время 25% опрошенных считают, что оптимальная сумма «гендерного подарка» — от 5 до 10 тыс. руб.

18% придерживаются мнения, что он должен стоить в диапазоне от 30 до 50 тыс. руб., а 14% рассказали, что ждут подарков от 50 до 100 тыс. руб. Еще 7% проголосовали за подарки свыше 100 тыс. руб.

Ранее аналитики выяснили, что россияне относятся к 14 февраля без особого энтузиазма. Только 19% опрошенных отмечают его каждый год, тогда как 37% вообще не считают этот день праздником. Однако традиция обмениваться подарками остается актуальной, а самыми популярными сюрпризами остаются сладости, аксессуары и цветы.