Росстат констатирует замедление годовой инфляции, но сохраняются риски, связанные с ростом издержек на топливо и логистику, повышением цен на продовольствие и сохранением уровня потребительских ожиданий. Люди же оценивают рост цен за последние 12 месяцев на уровне, заметно превышающем целевые ориентиры. С такими данными совет директоров Банка России проведет в пятницу, 24 октября, очередное заседание по ключевой ставке. «Инк» собрал, что важно знать предпринимателям перед завтрашним решением.

Unsplash

Официальная статистика показывает, что в сентябре годовая инфляция в России снизилась примерно до 7,98–8,0% год к году (0,34% месяц к месяцу), а недельные оценки Минэкономразвития на середину октября фиксируют около 8,08% год к году. Это означает — инфляция идет на понижение после пиков 2024–начала 2025 года, но остается далеко выше целевых уровней.

Сам Центробанк в последние месяцы постепенно смягчал ставку: существенные снижения проходили в июле–сентябре (в сентябре ключевая ставка была снижена до 17% в результате серии решений). При этом в своих опросах и прогнозах регулятор подчеркивает, что базовые меры инфляции все еще выше желаемого уровня и ожидания инфляции остаются повышенными. Это объясняет осторожность регулятора при выборе следующего шага.

Читайте также МВФ снизил прогноз роста экономики России до 0,6% на 2025 год

Аналитики и международные институции дают смешанные сигналы. МВФ повышал свою оценку давления на цены и указывал на риски более высокой среднегодовой инфляции в 2025 году, а опросы аналитиков ЦБ в октябре показали рост прогнозов по инфляции и средней ставке на 2025–2026 годы. Кроме того, в регуляторе отмечали влияние дорогого бензина на ожидания домохозяйств, что может замедлить снижение инфляции.

Бизнесу в этих условиях следует помнить, что стоимость кредитов в части ставки для предпринимателей может оставаться высокой в ближайшие месяцы, несмотря на сентябрьские снижения. Поэтому сейчас выгодно фиксировать текущие условия по важным кредитным линиям и пересматривать сроки погашения и инвестпроекты.

Кроме того, рост или волатильность цен на топливо и продовольствие сохраняют риск скачков себестоимости. Следовательно, стоит пересмотреть ценообразование и договоры с поставщиками. Наконец на фоне нестабильности спрос у конечного потребителя остается чувствителен, поэтому рекомендуется планировать маркетинг и складские запасы осторожно, чтобы не заморозить оборотный капитал.

В связи с тем, что часть экономистов ожидает от Центробанка приостановления смягчения или меньшего следующего шага, если недельные и месячные данные по инфляции вновь подтянут вверх, а другие считают, что при сохранении тренда к замедлению регулятор продолжит аккуратную нормализацию монетарной политики, бизнесу разумно готовится сразу к двум сценариям: «медленное снижение ставок» и «временная пауза/коррекция вверх ожиданий».