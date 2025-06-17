Цифровое обучение победило: почти 70% российских компаний выбирают онлайн-платформы для прокачки навыков своих сотрудников. Такой вывод следует из свежего исследования агентства Hints, которое изучило рынок корпоративного обучения в России весной 2025 года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Фото: Freepik

В ходе исследования было опрошено более 120 HR-менеджеров и руководителей служб по работе с персоналом. Из них 44,6% респондентов представляли средний бизнес, 26,4% — крупный бизнес, 23,1% — малый, и 5,8% — микропредприятия.

Наиболее популярные направления обучения — IT (57,9%), управленческие навыки (52,9%), а также маркетинг и продажи (40,5%). Каждая третья компания обучает сотрудников soft skills и только каждая десятая — иностранным языкам.

Фирмы инвестируют в обучение в первую очередь ради повышения квалификации (81%) и роста эффективности команды (80,2%). Также важны мотивация персонала, конкурентные преимущества и развитие HR-бренда.

Форматы и частота: онлайн — в лидерах

Большинство организаций обучают сотрудников минимум раз в год, а более трети — ежеквартально. В половине компаний в программах участвуют не менее 25% сотрудников.

Решение о том, кому и чему учиться, чаще всего принимает функциональный руководитель (73,6%).

На первом месте по популярности — образовательные онлайн-платформы (69,4%), следом — внутренняя корпоративная учеба (61,2%). Офлайн-формат все еще держится (39,7%), но уступает цифровым альтернативам. Высшее образование как вариант повышения квалификации выбирают 32,2%.

Наиболее востребованными провайдерами оказались: Яндекс Практикум — за высокое качество преподавания; Skillbox — за разнообразие курсов; Синергия — за практическую ориентацию.

Что важно при выборе обучения

Компании ожидают, что образовательный партнер:

разбирается в отраслевой специфике (52,1%)

подтверждает эффективность обучения (66,1%)

дает практико-ориентированные знания (60,3%)

Также важно, чтобы провайдер предлагал гибкие и адаптируемые программы и сопровождал сотрудников после завершения курса.

Цена, наличие сертификатов и советы коллег из HR тоже играют роль — почти 40% и 38% опрошенных соответстсвенно.

Компании оценивают эффективность обучения по-разному: малый и средний бизнес — по росту производительности, крупный — по тестам и проверке знаний. Но в результате почти 3/4 респондентов уверены: крупные платформы обучают качественнее, чем небольшие игроки.