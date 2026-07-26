OpenAI объявила о запуске проекта Camellia — дата-центра на площадке Savannah Gateway Industrial Hub в округе Эффингем, штат Джорджия. Компания заключила соглашение с энергетической компанией Georgia Power на поставку 3,2 гигаватта электроэнергии, которая будет предоставляться поэтапно в период с 2028 по 2032 г. Власти округа Эффингем оценивают инвестиции в проект в $20 млрд, а размер новой занятости — в 400 рабочих мест.

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Доступ к электроэнергии стал одним из главных ограничивающих факторов для развития ИИ-инфраструктуры в США. Издание Axios независимо подтвердило параметры проекта на 3,2 ГВт и указало на растущее сопротивление местных сообществ строительству крупных дата-центров — тема, ставшая заметной для регуляторов и энергокомпаний по всей стране.

OpenAI заявляет, что кампус будет использовать замкнутый контур охлаждения для минимизации потребления воды. Компания также утверждает, что затраты на инфраструктуру и обслуживание, связанные конкретно с проектом, не будут переложены на действующих жилых потребителей электроэнергии, а в периоды пикового спроса кампус будет снижать собственное энергопотребление раньше, чем это затронет домохозяйства.

Эти обязательства пока представляют собой заявления компании, а не подтвержденные независимо эксплуатационные показатели.

Отдельно OpenAI объявила о выделении $80 млн на программы поддержки местного сообщества на протяжении срока действия проекта — средства предполагается направить на школы, здравоохранение, коммунальную инфраструктуру, обучение кадров и жилье.

Власти округа Эффингем со своей стороны заявляют, что кампус расширит налоговую базу территории и поддержит финансирование образовательных и инфраструктурных программ.

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На данный момент подтверждены только заявленные параметры проекта — масштаб, локация и поэтапный график поставки энергии. Строительство и ввод в эксплуатацию еще предстоят, а ключевые подтверждения обязательств компании по электроэнергии, воде и социальным программам будут получены только по итогам разрешительных процедур, слушаний по тарифам и независимых проверок на стадии строительства.

Проект Camellia отражает более широкую тенденцию: расширение инфраструктуры для обучения и работы флагманских моделей все сильнее зависит от доступа к энергосетям и договоренностей с местными властями.

Ключевым вопросом для отрасли остается не только объем заявленных вычислительных мощностей, но и то, останутся ли обещанные компанией гарантии измеримыми по мере перехода проекта от анонса к реальной эксплуатации.

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