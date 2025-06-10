Компания OpenAI объявила о достижении годового дохода в 10 миллиардов долларов. Этот показатель почти вдвое превышает прошлогодний результат, составлявший около 5,5 миллиарда долларов.

Основными источниками дохода стали потребительские и бизнес-продукты компании, включая популярный чат-бот ChatGPT, а также ее API. Согласно заявлению представителя OpenAI, компания обслуживает более 500 миллионов активных пользователей в неделю. Кроме того, у нее есть 3 миллиона платящих бизнес-клиентов с подписками разных уровней.

Этот финансовый рубеж был достигнут примерно через два с половиной года после запуска ChatGPT. Успех чат-бота стал катализатором роста интереса к генеративному ИИ. Компания уже строит амбициозные планы на будущее, нацеливаясь на выручку в 125 миллиардов долларов к 2029 году.

Несмотря на впечатляющие доходы, OpenAI находится под давлением необходимости быстрого роста. Компания ежегодно тратит миллиарды долларов на привлечение лучших специалистов и создание необходимой инфраструктуры для обучения и запуска ИИ-систем. Информация об операционных расходах и о том, близка ли компания к прибыльности, не разглашается.

Стремительный рост выручки укрепляет статус OpenAI как одного из главных игроков в индустрии ИИ. Однако другие американские компании — Anthropic, Perplexity, Google — и множество китайских стартапов — DeepSeek, Qwen, ERNIE, Hailuo AI и так далее — активно захватывают растущий рынок ИИ-инструментов. Конкуренты разработчика ChatGPT быстро копируют новые опции сервиса, не ограничивают лимиты на бесплатных тарифах и предоставляют более дешевый доступ к своим моделям по API.