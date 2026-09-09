OpenAI сообщила о расширении сотрудничества с Samsung Electronics. Компании работают над чипами нового поколения и корпоративными ИИ-сервисами. Детали проекта и роль Samsung в разработке и производстве процессоров пока не раскрыты. Для OpenAI это продолжение курса на создание собственных ИИ-ускорителей.

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О новом этапе партнерства рассказал глава OpenAI Korea Харрисон Ким на пресс-конференции в Сеуле. По его словам, совместные исследования и производство чипов нового поколения стали одним из направлений, где сотрудничество с Samsung продвинулось дальше всего. Какие именно процессоры разрабатывают компании и какую часть работы возьмет на себя Samsung, он не уточнил. Сама Samsung к моменту публикации не ответила на запрос Reuters.

В июне OpenAI представила Jalapeño — свой первый специализированный ИИ-процессор, разработанный вместе с Broadcom. Он предназначен для инференса, то есть для выполнения запросов уже обученными моделями, включая те, на которых работает ChatGPT. Инженерные образцы чипа уже проходят испытания, а его выпуск поручен тайваньской TSMC.

Сотрудничество OpenAI с южнокорейскими производителями уже охватывает память для ИИ-инфраструктуры. В 2025 году Samsung и SK Hynix подписали письма о намерениях по поставкам передовых чипов памяти для программы Stargate. По словам Кима, спрос на такую память будет расти вместе с вычислительными потребностями ИИ-моделей, поэтому работа с корейскими поставщиками остается одним из приоритетов местного офиса OpenAI.

Корпоративные ИИ-сервисы стали вторым крупным направлением партнерства. Ким назвал Samsung одним из крупнейших пользователей ChatGPT в мире: сотрудники компании в Южной Корее и других странах применяют сервис в исследованиях и разработках, маркетинге и продажах. При этом в подразделении Device eXperience наряду с ChatGPT разрешены Gemini и Claude. По данным OpenAI, к концу августа число пользователей ChatGPT Enterprise в южнокорейских компаниях и организациях выросло примерно в 28 раз за год.

Южная Корея уже входит в число крупнейших зарубежных рынков OpenAI. По данным компании, к концу 2025 года страна вышла на первое место за пределами США по числу платных подписчиков ChatGPT, а теперь быстро растет и корпоративная аудитория сервиса.

Теперь сотрудничество охватывает сразу три направления: Samsung готовится поставлять память для Stargate, внедряет ChatGPT внутри компании и, по данным OpenAI, участвует в работе над будущими чипами. Однако пока неизвестно, связаны ли новые исследования со следующими поколениями Jalapeño, какие компоненты будет выпускать Samsung и когда проект перейдет к серийному производству.

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