Apple анонсировала два новых процессора для линейки Mac — M5 Ultra и M6. Чипы устанавливаются в обновленные Mac Studio и Mac Mini, которые компания называет самыми мощными компьютерами в истории линейки Mac по вычислительной способности для ИИ-нагрузок.

Скриншот: https://www.apple.com/newsroom/2026/08/apple-introduces-m6-and-m5-ultra-for-a-big-leap-in-performance-and-ai-compute/ Apple

M5 Ultra, по формулировке Apple, — «самый мощный чип» компании: в нем объединены два кристалла M5 Max, благодаря чему он стал первым в истории Apple четырехкристальным процессором.

Чип получил до 36 ядер CPU, до 80 ядер GPU и пропускную способность памяти 1,2 ТБ/с — на 50% больше, чем у M3 Ultra, выпущенного примерно полтора года назад. Разработчики позиционируют M5 Ultra для профессиональных задач: сложного 3D-рендеринга, визуальных эффектов и запуска больших ИИ-моделей.

M6 ориентирован на массового пользователя. Чип выпущен по 2-нм техпроцессу и получил 12-ядерный CPU-комплекс — на два ядра больше, чем у M5, а также сдвоенный 16-ядерный нейронный движок.

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«M6 сочетает новый CPU-комплекс, дополнительные ядра CPU и GPU, сдвоенный 16-ядерный нейронный движок и возросшую пропускную способность памяти для работы с высокой энергоэффективностью», — заявил вице-президент Apple по разработке процессоров Шри Сантанам.

По данным компании, прирост пиковой производительности GPU для ИИ-задач по сравнению с M5 составляет почти 30%, что ускоряет обработку запросов при работе с локальными языковыми моделями.

Apple отстает от конкурентов в разработке собственных больших ИИ-моделей — обновленная Siri работает на модели Gemini от Google. Тем не менее, компания сохраняет преимущество в локальной обработке данных: технологии Face ID и Touch ID работают на устройстве без передачи данных в облако.

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Ставку на локальный инференс ИИ в Apple рассматривают как возможность закрепить это преимущество и предложить разработчикам более защищенную среду для экспериментов с ИИ-инструментами. Новые Mac Mini уже доступны для предзаказа по цене от $899, поставки начнутся после 22 сентября.

Спрос на технику Apple с новыми чипами подогревает и неожиданный фактор — интерес к ней со стороны инфраструктурных ИИ-стартапов. Стартап Namespace Labs опубликовал в соцсети X пост о распаковке партии Mac для установки в серверные стойки компании — по собственным данным стартапа, речь идет о закупке нескольких сотен топовых MacBook.

Публикация не получила заметной положительной реакции: в комментариях пользователи иронизировали над идеей строить серверную ферму на потребительских ноутбуках, а часть комментаторов призывала сыграть на падении акций компании сразу после ее возможного IPO, чтобы лишить ее финансирования. Другие советовали, наоборот, закупаться Mac заранее — на случай, если подобная практика среди стартапов станет массовой и подтолкнет цены на технику Apple вверх.

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