Американская компания Synopsys, разрабатывающая программное обеспечение для проектирования микросхем, заключила соглашение с OpenAI о создании специализированной ИИ-модели для производителей чипов. Об этом Reuters сообщили представители компаний.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Модель получит название GPT-Synopsys и будет обучена решать задачи, связанные с разработкой микросхем. В частности, она сможет работать с описанием схем на языках, похожих на программный код, а также помогать определять оптимальное расположение миллиардов транзисторов на небольшой площади кремния.

OpenAI обучит модель использовать программные инструменты Synopsys. Компании рассчитывают, что это позволит инженерам быстрее находить оптимальные решения и сокращать сроки проектирования микросхем на недели и даже месяцы.

При этом результаты работы ИИ будут дополнительно проверяться с помощью традиционных инструментов Synopsys. Они необходимы для проверки того, соответствует ли предложенная конструкция физическим ограничениям и будет ли чип работать корректно.

Соглашение предусматривает раздел доходов между компаниями. OpenAI будет платить Synopsys абонентскую плату за обучение модели работе с ее программным обеспечением. После того, как клиенты Synopsys начнут использовать GPT-Synopsys, компании будут делить доход в зависимости от того, насколько применение модели улучшает проектирование чипов.

«Модель нуждается в этих ограничениях для проверки физических принципов», — заявил генеральный директор Synopsys Сассин Гази в интервью Reuters.

О партнерстве объявили на инвестиционном саммите Synopsys. В тот же день компания повысила прогноз роста выручки на 2027 финансовый год до 15% против ожидаемых аналитиками 11,19%, по данным LSEG. После объявления сделки и нового прогноза акции Synopsys выросли примерно на 7%.

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