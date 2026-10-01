Китайская Tencent заключила с американской Oracle крупнейшую для себя зарубежную сделку по аренде вычислительных мощностей. Компания получит доступ примерно к 100 тыс. передовых чипов для искусственного интеллекта, которые недоступны ей в Китае, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Tencent договорилась на пять лет арендовать вычислительные мощности в нескольких дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии. Стоимость контракта оценивается примерно в $7 млрд, около 30% этой суммы компания должна внести авансом.

Крупная аренда понадобилась Tencent из-за быстро растущей потребности в вычислительных мощностях для ИИ. Компания увеличивает вложения в разработку и внедрение крупных языковых моделей и других ИИ-систем. Недавно Tencent также представила предварительную версию новой модели генерации изображений для профессиональных создателей контента: она умеет создавать картинки по текстовому описанию и перерабатывать уже готовые изображения.

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Китайские технологические компании стараются обеспечить себе доступ к передовым ИИ-чипам в условиях ужесточения экспортных ограничений США. Одновременно власти Китая поддерживают развитие собственных технологических решений, чтобы снизить зависимость отрасли от американских поставщиков.

Tencent — не единственная китайская технологическая компания, наращивающая вычислительные мощности для ИИ. Alibaba в 2026 году заявила, что ее инвестиции в ИИ за три года могут превысить запланированные 380 млрд юаней ($56 млрд), в том числе за счет расширения облачной инфраструктуры. ByteDance, в свою очередь, разрабатывает собственные процессоры для дата-центров, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков на фоне дефицита и роста цен на чипы.

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