OpenAI и ее дочерняя компания Statsig согласились выплатить $3,2 млн, чтобы урегулировать претензии Министерства юстиции США о дискриминации американских соискателей при найме. Компании не признали нарушений.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Претензии Минюста связаны с программой Permanent Labor Certification (PERM), которая позволяет работодателю помочь иностранному сотруднику получить постоянный вид на жительство, если на вакансию не удалось найти подходящего работника из США. По версии ведомства, OpenAI и Statsig отдавали предпочтение специалистам с временными рабочими визами и усложняли отклик для американских соискателей. Среди таких барьеров Минюст назвал требование присылать резюме обычной почтой вместо онлайн-отклика, отсутствие объявлений на внешних карьерных сайтах и их размещение в ночном радиоэфире.

По условиям соглашения OpenAI и Statsig пересмотрят правила найма в рамках PERM, обучат сотрудников требованиям антидискриминационного законодательства и в течение трех лет будут отчитываться перед Министерством юстиции. В частности, компании должны размещать все PERM-вакансии на своих внешних сайтах и принимать заявки на них в электронном виде.

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По данным Минюста, разбирательство затронуло менее десяти вакансий в рамках PERM. В ведомстве пояснили, что сумма соглашения отражает ущерб, который несут американские соискатели, когда их лишают возможности претендовать на высокооплачиваемые позиции в технологических компаниях.

Из общей суммы $1,2 млн составят гражданские штрафы, а еще $2 млн зарезервируют в фонде компенсаций за упущенный заработок для соискателей, которые по итогам проверки получат право на выплаты.

Министерство юстиции заявило, что OpenAI и Statsig нарушили положения федерального закона об иммиграции и гражданстве, запрещающие дискриминацию при найме по признаку гражданства. Соглашение стало 13-м с тех пор, как в 2025 году ведомство перезапустило инициативу по защите американских работников от дискриминации при трудоустройстве.

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