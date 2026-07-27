OpenAI в ближайшие два года более чем втрое увеличит штат европейской штаб-квартиры в Дублине — до 350 человек. Для этого компания планирует нанять 250 сотрудников.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Под растущую команду OpenAI арендовала около 8,2 тыс. кв. м в здании Tropical Fruit Warehouse в дублинском районе Доклендс. Этот деловой кластер, где сосредоточены офисы технологических компаний, также называют Silicon Docks.

В OpenAI связали расширение с быстрым ростом спроса со стороны пользователей, клиентов и разработчиков по всей Европе. Команду пополнят инженеры и специалисты службы поддержки. Офис компании работает в Дублине с 2023 года.

Дублин остается одним из крупнейших технологических центров Европы. В городе находятся европейские штаб-квартиры Google, Meta* и Microsoft. По данным ирландских властей, в иностранных компаниях, преимущественно технологических и фармацевтических, работают около 11% всех занятых в стране.

За последний год Meta и TikTok объявили о сокращениях в ирландских подразделениях. Однако власти страны по-прежнему называют искусственный интеллект одним из приоритетных направлений для привлечения новых инвестиций.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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