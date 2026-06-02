Anthropic первой среди крупнейших ИИ-стартапов подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для выхода на биржу, опередив OpenAI. Шаг сделан спустя несколько дней после закрытия нового раунда финансирования на $65 млрд: оценка компании достигла $965 млрд, впервые превысив стоимость OpenAI — та была оценена в $852 млрд в марте. Количество акций и ценовой диапазон размещения пока не определены.

За гонкой за биржевой листинг стоит не только статус, но и конкурентная логика. Компания, первой получившая доступ к публичному капиталу, получает немедленное преимущество в борьбе за чипы, дата-центры и таланты — ресурсы, от которых зависит развитие ИИ-моделей.

«Кто выйдет первым — задаст тон, а кто вторым — рискует выглядеть догоняющим и будет вынужден сравнивать себя с конкурентом в ходе маркетинговых переговоров с инвесторами», — предупреждает Мэттью Кеннеди, старший стратег по IPO-рынку Renaissance Capital.

Банкиры, по данным Bloomberg, считают момент благоприятным: оба ключевых американских индекса — S&P 500 и Nasdaq 100 — показали двузначный прирост с начала года.

Финансовые показатели Anthropic дают аргументы в пользу высоких мультипликаторов. Годовой run rate (прогнозируемая годовая выручка на основе выручки за месяц или квартал) компании вырос с $9 млрд в прошлом году до $30 млрд в апреле и $47 млрд к началу мая — примерно пятикратный прирост менее чем за полгода. Аналитики Bloomberg Intelligence Манди Сингх и Роберт Биггар объясняют этот рост лидерством Anthropic в сегменте передовых языковых моделей, прежде всего в агентах для программирования. Доходы пока растут благодаря Claude Code. В 2026 году компания также запустила Claude for Small Business и флагманскую модель Claude Opus 4.8.

В роли догоняющей

OpenAI не намерена уступать инициативу. По данным Bloomberg, компания ведет переговоры с Goldman Sachs и Morgan Stanley о подаче конфиденциальных документов в ближайшие недели. Возможный срок листинга компании — осень 2026 года.

Генеральный директор Сэм Альтман при этом дистанцировался от темы соревнования:

«Идет конкуренция за лучшие технологии и лучший бизнес, но IPO — это финансовое событие, на сроках которого мы не сосредоточены», — заявил он CNBC.

Аналитик PitchBook Харрисон Рольфес предложил нестандартную интерпретацию: OpenAI может извлечь выгоду из второй позиции, анализируя реакцию институциональных инвесторов на аудированную отчетность Anthropic перед раскрытием собственной.

Конкурентные позиции Anthropic подкреплены и договорной базой. В мае компания подписала со SpaceX соглашение на поставку вычислительных ресурсов до 2029 года на сумму около $45 млрд при условии, что ни одна из сторон не откажется от контракта досрочно. Ранее Anthropic также оформила партнерства с Amazon Web Services и CoreWeave, чтобы сократить разрыв с OpenAI в части доступа к вычислительным мощностям.

Нерыночные риски осложняют картину. В апреле Anthropic задержала выпуск модели Claude Mythos Preview, побоявшись способностей этой нейросети проводить сложные кибератаки. Компания предоставила доступ к Mythos для поиска уязвимостей лишь крупным компаниям, среди которых Amazon, Apple и Microsoft.

Параллельно обострился конфликт с администрацией президента США Дональда Трампа: Пентагон потребовал разрешить применение систем Anthropic для массовой слежки и управления автономным оружием, получил отказ, после чего министр обороны Пит Хегсет начал процедуру признания компании рискованным поставщиком. Anthropic оспаривает это решение в суде.

По мере приближения обоих размещений инвесторы будут прикладывать к финансовой отчетности ИИ-стартапов стандарты публичного рынка, включая вопросы о прибыльности и масштабируемости капитальных расходов. Профессор Джей Риттер из Университета Флориды, специализирующийся на исследованиях IPO-рынка, полагает, что схожесть бизнес-моделей двух компаний ограничит расхождение мультипликаторов:

«Было бы удивительно, если бы одна из них торговалась со значительно более высоким отношением цены к выручке, чем другая».

