OpenAI penAI ведет переговоры об аренде крупного дата-центра для ИИ в американском штате Огайо. По данным The Information, речь идет о кампусе мощностью 10 ГВт, а общая стоимость проекта может достичь $500 млрд.

Alex Shuper, Unsplash

Согласно публикации, объект могут разместить на федеральных землях Министерства энергетики США в южной части Огайо. Девелопером проекта выступает SB Energy, входящая в структуру SoftBank Group.

Если соглашение будет заключено, OpenAI получит объект в долгосрочную аренду на 20 лет. Платежи по договору должны начаться после ввода комплекса в эксплуатацию, а запуск первой очереди ожидается в 2028 году.

По оценкам источников, знакомых с переговорами, строительство может стоить не менее $500 млрд с учетом расходов на чипы, электроэнергию, рабочую силу и сопутствующую инфраструктуру. Если проект будет реализован в таком масштабе, он станет одним из самых амбициозных в истории индустрии ИИ и дата-центров.

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Ключевую роль в проекте может сыграть Nvidia. По данным The Information, производитель чипов обсуждает поставку вычислительного оборудования для кампуса, а также финансовые гарантии по аренде OpenAI и финансированию строительства со стороны SB Energy.

Сообщение появилось в период резкого роста инвестиций в инфраструктуру для ИИ. OpenAI уже развивает проект Stargate вместе с Oracle и SoftBank, а в сентябре 2025 года партнеры объявили о новых площадках в США, чтобы обеспечить полный план на $500 млрд и 10 ГВт мощности. При этом отдельные проекты за пределами США сталкиваются с ограничениями из-за стоимости электроэнергии и регуляторных требований.

араллельно крупные инвесторы заходят и в инфраструктуру конкурентов OpenAI. Apollo Global Management и Blackstone финансируют расширение вычислительных мощностей для Anthropic. По данным Reuters, речь идет о проекте на $35 млрд, который будет использовать чипы и сетевые решения Broadcom. Это показывает, что гонка ИИ все сильнее смещается от самих моделей к доступу к энергии, чипам и долгосрочному финансированию.

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