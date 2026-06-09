SpaceX намерена вывести вычислительные мощности искусственного интеллекта в космос, используя технологии, уже созданные для спутниковой сети Starlink. По словам гендиректора компании Илона Маска, проект орбитальных дата-центров не требует инженерной «магии» и во многом опирается на уже готовые разработки.

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Маск заявил, что ключевые технологии для орбитальных вычислительных платформ у SpaceX уже есть. По его словам, компания хочет показать, что для проекта не нужны принципиально новые или недоступные сегодня решения. Многие из этих технологий уже разработаны для спутников Starlink V3, поэтому в SpaceX не считают орбитальные дата-центры особенно сложной задачей на фоне других проектов компании.

Заявление прозвучало в момент, когда инвесторы внимательно следят за планами SpaceX в области ИИ. Орбитальные вычислительные платформы могут стать одной из главных историй роста компании перед ожидаемым IPO. По оценкам аналитиков, размещение может оценить SpaceX примерно в $1,75 трлн.

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В SpaceX сообщили, что будущие спутники для ИИ будут работать как орбитальные вычислительные узлы. Энергию им дадут солнечные панели, а лишнее тепло планируется отводить за счет излучения в космическое пространство.

В SpaceX считают, что такой подход может помочь с одной из главных проблем ИИ-индустрии — растущим энергопотреблением наземных дата-центров.

Согласно представленным данным, первый спутник нового поколения сможет выдавать около 150 кВт пиковой мощности и поддерживать примерно 120 кВт постоянной нагрузки для ИИ-вычислений.

Маск отметил, что этот уровень сопоставим с серверной стойкой на базе ускорителей Nvidia GB300 AI, которая в пиковом режиме потребляет около 140 кВт энергии.

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В компании подчеркнули, что большая часть оборудования будет основана на технологиях Starlink V3, включая солнечные панели и системы терморегулирования. При этом инженеры считают новый аппарат даже проще по конструкции: ему не потребуются крупные фазированные антенные решетки, которые используются для широкополосной спутниковой связи.

Ключевую роль в масштабировании проекта должна сыграть многоразовая ракета Starship. В SpaceX рассчитывают, что она позволит выводить на орбиту большие объемы солнечных панелей, радиаторов и вычислительных чипов, необходимых для расширения космической ИИ-инфраструктуры.

Помимо этого, Маск сообщил, что завод SpaceX по производству спутников для ИИ в Бастропе, штат Техас, должен выйти на значимые объемы выпуска к концу 2027 года.

Проект орбитальных вычислений вписывается в более широкую попытку SpaceX выйти за пределы запусков и спутниковой связи. Компания хочет показать, что может стать крупным поставщиком инфраструктуры для ИИ. Если проект удастся масштабировать, SpaceX получит шанс стать заметным игроком не только на космическом рынке, но и в секторе ИИ и облачных вычислений.

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