10 сентября OpenAI представила ChatGPT for Financial Services — версию чат-бота для банков и инвестиционных компаний на базе модели GPT-6 Astra. Продукт создавался в партнерстве с Morgan Stanley и инвестиционной фирмой Evercore, которые определяли ключевые функции сервиса. На данный момент доступ к сервису организации могут получить только после отдельного согласования с OpenAI.

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В основе продукта — встроенные финансовые данные от поставщиков Daloopa, PitchBook, LSEG News и Crunchbase, покрывающие расшифровки звонков с инвесторами, финансовую отчетность и сведения о частных компаниях.

Банки могут также подключить собственные подписки на Bloomberg, FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, Dow Jones Factiva и Moody’s через единый вход. Общее число коннекторов к внешним источникам данных через протокол MCP уже составляет более 50. Пользователи могут выбрать уровень «рассуждения» модели — низкий, средний или высокий, — от чего зависит расход токенов и стоимость запроса.

По данным OpenAI, модель GPT-6 Astra набирает 69,9% в тесте OfficeQA Pro, который проверяет способность искать и анализировать данные в бюллетенях Минфина США, включая сложные таблицы и сноски. Предыдущая модель GPT-5.6 Sol показывала в этом тесте 60,2%.

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Сервис формирует презентации в PowerPoint, таблицы Excel и веб-дашборды на основе проведенного анализа. Вице-президент OpenAI и руководитель направления ChatGPT Ник Терли рассказал журналистам, что подготовка образца слайдов заняла у модели около 10 минут, и назвал финансовую отрасль одним из трех вертикальных рынков, для которых компания строит отдельные продукты — наряду с кибербезопасностью и разработкой программного обеспечения.

Администраторы банков могут заранее загрузить в систему фирменные шаблоны презентаций и отчетов, чтобы новые сотрудники получали готовый инструмент сразу. По словам OpenAI, для защиты данных используется сразу несколько мезанизмов. В том числе организации могут создавать несколько изолированных рабочих пространств для разграничения информации между подразделениями.

По словам Терли, продукт должен закрыть потребности банков со штатом в десятки тысяч сотрудников одним инструментом. У OpenAI уже есть конкурент на этом рынке: Anthropic выпустила собственную версию Claude для финансового анализа в июле 2025 года.

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Представители Morgan Stanley и Evercore, комментируя партнерство, указали на надежный доступ к данным и качество готовых материалов как на главные проблемы, которые решает продукт для их команд.

OpenAI рассматривает ChatGPT for Financial Services как первый шаг в серии отраслевых решений и планирует расширять покрытие на другие категории финансовых услуг за пределами инвестиционного банкинга и анализа акций, где сосредоточена работа с текущими партнерами.

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