Компания OpenAI, создатель ChatGPT, готовится в следующем году впервые выпустить собственный ИИ-чип. Этот шаг поможет удовлетворить колоссальный спрос на вычислительные мощности и снижение зависимости от доминирующего игрока на рынке — Nvidia.

Igor Omilaev/Unsplash

Проблема, стоящая перед всей ИИ-индустрией, — это дефицит и высокая стоимость специализированных графических процессоров (GPU), необходимых для обучения и запуска больших языковых моделей. Следуя стратегии таких гигантов, как Google и Amazon, OpenAI решила разрабатывать собственные кастомные чипы, чтобы оптимизировать производительность и контролировать затраты.

Партнером OpenAI в этом проекте выступает американский полупроводниковый гигант Broadcom. Хотя официально компании не комментируют сделку, глава Broadcom Хок Тан недавно упомянул о новом загадочном клиенте, который разместил заказы на $10 млрд. По данным источников, этим клиентом является OpenAI. Массовые поставки новых чипов должны начаться в следующем году.

Для создателя ChatGPT это стратегически важный шаг. Генеральный директор Сэм Альтман неоднократно говорил о необходимости увеличения вычислительных мощностей для поддержки растущего числа пользователей ИИ и обучения новых, более мощных моделей, таких как GPT-5. Собственные чипы позволят компании не только обеспечить себя необходимым «железом», но и использовать их исключительно для внутренних нужд.

Этот тренд на создание кастомных ИИ-чипов (XPU) набирает обороты и способствует росту акций Broadcom, которые в этом году уже выросли более чем на 30%. Аналитики ожидают, что темпы роста бизнеса Broadcom по производству кастомных чипов в 2026 году могут превысить показатели бизнеса Nvidia.