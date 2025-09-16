Компания OpenAI наняла Майка Либераторе, бывшего финансового директора компании xAI Илона Маска, на должность финансового директора стартапа в области искусственного интеллекта, отвечающего за контроль над его огромными расходами на инфраструктуру.

Dima Solomin, Unsplash

По данным CNBC, Либераторе, проработавший в xAI всего три месяца и покинувший компанию в июле, приступит к работе во вторник. В OpenAI он будет подчиняться Саре Фрайар и сотрудничать с командой Грега Брокмана, отвечающей за управление контрактами и капиталом, формирующими основу вычислительной стратегии компании.

Приглашение Либераторе стало новым витком в противостоянии между главой OpenAI Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Когда-то они были близкими союзниками и в 2015 году вместе создали OpenAI как некоммерческую исследовательскую лабораторию. Однако впоследствии их отношения обострились: с ростом компании и переходом к коммерческой модели, поддерживаемой главным образом Microsoft, разногласия переросли в открытую конфронтацию.

Ранее две компании Илона Маска — X и xAI — подали иск против Apple и OpenAI, обвинив их в незаконном сговоре для устранения потенциальных конкурентов на рынке искусственного интеллекта. В центре претензий — эксклюзивное соглашение об интеграции чат-бота OpenAI в операционные системы смартфонов Apple.

Также стало известно, что Илон Маск предлагал Марку Цукербергу вложиться в сделку по покупке OpenAI за $97,4 млрд. Об этом говорится в судебных документах, поданных в федеральный суд Северной Калифорнии.