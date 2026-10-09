OpenAI рассчитывает к концу 2026 года (это через два с половиной месяца) достичь или превысить показатель в $70 млрд выручки, приведенной к годовому масштабу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основной вклад в рост, по их словам, дает корпоративное направление. На конец сентября аналогичный показатель составлял около $50 млрд. Таким образом, за один квартал компания рассчитывает нарастить его примерно на 40%.

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Выручка в пересчете на год показывает, какой была бы сумма продаж за год при сохранении выручки за более короткий период, например, месяц или квартал. Эти цифры OpenAI передала инвесторам в рамках переговоров о новом раунде финансирования. Компания обсуждает привлечение $30 млрд и более при оценке в $1,4 трлн до вложения новых средств. В OpenAI от комментариев Bloomberg отказались.

Показатель используют в качестве ключевой метрики роста OpenAI, Anthropic и другие разработчики ИИ, однако считают его по-разному. Anthropic, по данным Bloomberg, к концу июля вышла на $65 млрд в годовом пересчете. Сопоставлять эту цифру с данными OpenAI следует с осторожностью: методики расчета различаются.

Различие в методиках, как сообщила Financial Times, стало причиной расхождения в оценках. Ранее в сентябре СМИ писали, что OpenAI уже прогнозирует почти $70 млрд. По версии газеты, инвесторы пытались рассчитать выручку OpenAI тем же способом, что и у Anthropic, где иначе учитываются продажи через облачных провайдеров.

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Публикации о более скромных цифрах повлияли на рынок. В четверг, 8 октября, технологические акции показали наибольшее снижение в индексе S&P 500, Nasdaq 100 потерял 1,4%, а индекс производителей чипов упал на 3,4%.

Планы по выходу на биржу у двух конкурентов расходятся. OpenAI отложила IPO как минимум до следующего года, объяснив это сосредоточенностью на вопросах безопасности ИИ. Anthropic, по информации Bloomberg, может разместить акции уже в ноябре. OpenAI тем временем ведет переговоры с несколькими фондами из ОАЭ, в том числе с MGX из Абу-Даби. В марте компания уже привлекла $122 млрд при оценке в $852 млрд.

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